Stürmische Zeiten bei Union Berlin: Einer auf dem Sprung, ein anderer soll bleiben

In der Hinrunde kam er selbst am glücklosen Jordan (29) nicht vorbei, der die Berliner im Winter Richtung Frankreich verließ. Die zweite Saisonhälfte gehörte dann Andrej Ilic (25), der nach großen Anlaufschwierigkeiten seine Chance nutzte und mittlerweile fest verpflichtet wurde .

Marin Ljubicic (23, r.) soll auch in der nächsten Saison gemeinsam mit Andrej Ilic (25) für Union Berlin auf Torjagd gehen. © Uwe Anspach/dpa

Zudem wurde dem 29-Jährigen im Winter auch noch Marin Ljubicic (23) vor die Nase gesetzt. Zur neuen Saison stoßen dann zudem Oliver Burke (28) und aller Voraussicht nach Ilyas Ansah (20) zu den Köpenickern.

Prtajins Abgang scheint daher nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Hannover 96 zeigt nach Kicker-Informationen wieder einmal Interesse. Die Niedersachsen strecken nicht zum ersten Mal die Fühler nach dem Mittelstürmer aus.

Diesmal könnte es aber eine Win-win-Situation sein, denn Hannover sucht händeringend einen Knipser und könnte Prtajin die Spielzeit geben, die ihm beim FCU abgeht und der Hauptstadtklub den Transfer-Flop im Gegenzug von der Gehaltsliste streichen.

Ljubicic soll dem Verein hingegen erhalten bleiben, wie das Sportportal berichtet. Nach einem starken Debüt mit Tor und Vorlage ist es um den Winterzugang ziemlich still geworden. Union will dem 23-Jährigen aber weiterhin Zeit geben, um sich an die Geschwindigkeit in der Bundesliga zu gewöhnen.

Der Kroate wechselte Anfang Februar vom LASK aus der österreichischen Bundesliga ins deutsche Fußballoberhaus. Für die Linzer konnte er in 100 Pflichtspielen 36 Mal netzen und sich auch auf internationaler Bühne beweisen.