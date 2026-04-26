Trainer-Effekt verpufft: Union Berlin weiter in Krise - Eta schon wieder vor Aus?

Berlin - Es ist die Hoffnung bei jedem Trainer-Wechsel: Eine andere Ansprache und Herangehensweise sollen schnell den Erfolg (zurück)bringen - bei Union Berlin ist der Effekt verpufft.

Marie-Louise Eta (34) hatte bislang keinen guten Start als erste Cheftrainerin in der Bundesliga. © Jan Woitas/dpa

Mit ihrer Ernennung zur Nachfolgerin von Steffen Baumgart (54) schrieb Marie-Louise Eta (34) Geschichte, denn sie ist die erste Cheftrainerin einer Herrenmannschaft in einer der fünf Top-Ligen Europas.

Darüber wurde mittlerweile mehr als ausgiebig berichtet. Allerdings wollten die Eisernen mit ihrer Beförderung nicht nur ein Zeichen setzen, sondern waren einhellig der Meinung, dass sie der schweren Aufgabe gewachsen ist.

"Sie können sicher sein, dass alle hier bei Union Berlin zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung stehen", betonte Manager Horst Heldt (56) und sprach von der 34-Jährigen als eine "hochkompetente Führungspersönlichkeit".

Schließlich hatte Eta die Köpenicker am Ende der Saison 2023/24 an der Seite von Marco Grote (53) in allerletzter Sekunde zum Klassenerhalt geführt. Den Beweis, dass sie es auch in Eigenregie schafft, ist die Trainerin bislang schuldig geblieben.

Bei ihrer Premiere als Chefin an der Seitenlinie in der Bundesliga unterlag sie mit ihrer Mannschaft nach großem Kampf ziemlich unverdient mit 1:2 gegen eiskalte Wölfe. Dennoch zeigte ihr Team gute Ansätze, von denen beim 1:3 in Leipzig aber erst einmal nichts mehr zu sehen war.

Dennoch soll die Übungsleiterin weiter im Amt bleiben - ihre nächste Bewährungschance bekommt sie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Alten Försterei gegen den 1. FC Köln.