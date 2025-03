Union Berlin vor Duell der Gegensätze: Horror-Bilanz gegen Bayern München

Berlin - Wenn Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Alten Försterei auf Bayern München trifft, dann ist das ein Duell der absoluten Gegensätze - aktuell wie Bundesliga-historisch.

Steffen Baumgart (53) hat sich bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayern München über eine Frage besonders amüsiert. © Andreas Gora/dpa

Trainer Steffen Baumgart (53) reagierte am Donnerstag bei der Pressekonferenz ein wenig irritiert auf die Frage, warum es denn so schwierig sei, den Rekordmeister zu bezwingen.

"Also, Du fragst mich wirklich, ob es schwer ist, gegen die Bayern zu gewinnen, also die Frage finde ich toll, wirklich", wandte er sich spöttisch direkt an den betreffenden Journalisten.

"Also ich hab's am eigenen Leib erfahren - es ist schwierig, übrigens auch als Spieler", ergänzte der 53-Jährige, der nach eigener Aussage in seiner aktiven Profikarriere nur zweimal gegen die Bayern gewinnen konnte "und in den meisten Fällen den Arsch voll gekriegt" habe.

Und das geht seinem aktuellen Verein ähnlich, denn die Eisernen weisen eine wahre Horror-Bilanz gegen die Münchener auf.

Von insgesamt elf Spielen im deutschen Fußballoberhaus gingen acht verloren und nur dreimal konnten die Berliner eine Punkteteilung erzwingen - auf einen Sieg wartet man bisher vergeblich.