Union Berlins Wunderkind genauso wertvoll wie einst Jamal Musiala
Berlin - Linus Güther (16) hat am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Pleite gegen den 1. FC Heidenheim sein Bundesliga-Debüt für Union Berlin gegeben – jetzt hat er ein erstes Preisschild verpasst bekommen.
In der 84. Minute wurde der Youngster von Steffen Baumgart (54) aufs Feld geschickt – im Nachhinein könnte man es als sein Abschiedsgeschenk bezeichnen, denn der 54-Jährige wurde wenig später entlassen und durch Marie-Louise Eta (34) ersetzt.
Mit beiden Entscheidungen haben die Eisernen Fußballgeschichte geschrieben: Eta ist die erste Cheftrainerin einer Bundesliga-Mannschaft bei den Herren und Güther ist mit 16 Jahren und drei Tagen der zweitjüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten.
Lediglich Youssoufa Moukoko (21) war bei seinem Debüt mit 16 Jahren und einem Tag noch jünger als Unions neues Wunderkind, das jetzt vom Portal transfermarkt.de seinen ersten Marktwert zugeschrieben bekommen hat.
Und der Linksaußen steigt gleich hoch ein, ist mit einer Million Euro genauso bewertet wie einst ein Jamal Musiala (23), dem inzwischen ein Marktwert von 120 Millionen Euro zugeschrieben wird.
Union Berlins Linus Güther ist wertvollster Spieler seines Jahrgangs
Damit zählt der 16-Jährige zu den bislang wertvollsten Spielern seines Jahrgangs 2010, gemeinsam mit Innenverteidiger Filip Pavic von Bayern München und Barcelonas Mittelfeld-Talent
Ebrima Tunkara (beide 16).
Bis zur Meisterschaft eines Musiala hat der junge Güther aber noch einen weiten Weg vor sich. Nach seiner Einwechslung versuchte das Nachwuchstalent allerdings gleich, Akzente zu setzen, und holte sich umgehend eine Gelbe Karte ab. Auch im Training gelang es dem Offensivspieler schnell, sich den Respekt seiner Mitspieler zu verdienen.
Allerdings sind diese Marktwerte auch stets mit Vorsicht zu genießen. Ein Moukoko stieg beispielsweise bei drei Millionen Euro ein und wurde somit noch höher gehandelt als Unions neues Wunderkind, konnte sein Können bislang aber nur teilweise unter Beweis stellen. Mittlerweile spielt er in Dänemark – sein aktueller Marktwert: sieben Millionen Euro.
Damit hat die Hauptstadt also zurzeit zwei Mega-Talente im Fußball zu bieten. Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC gilt in seinem Jahrgang 2009 auch als aktuell einer der beiden wertvollsten Kicker – gemeinsam mit Arsenals Max Dowman (16).
Der junge Mittelfeldstratege der Alten Dame wurde im vergangenen August bei seiner Premiere mit drei Millionen Euro bewertet und hat seinen Marktwert inzwischen auf 20 Millionen Euro hochgeschraubt.
Titelfoto: Harry Langer/dpa