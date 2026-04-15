Union Berlins Wunderkind genauso wertvoll wie einst Jamal Musiala

Berlin - Linus Güther (16) hat am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Pleite gegen den 1. FC Heidenheim sein Bundesliga-Debüt für Union Berlin gegeben – jetzt hat er ein erstes Preisschild verpasst bekommen.

Steffen Baumgart (54, r.) hat Linus Güther (16, 2.v.r.) gegen Heidenheim zum Bundesliga-Debüt verholfen. © Harry Langer/dpa

In der 84. Minute wurde der Youngster von Steffen Baumgart (54) aufs Feld geschickt – im Nachhinein könnte man es als sein Abschiedsgeschenk bezeichnen, denn der 54-Jährige wurde wenig später entlassen und durch Marie-Louise Eta (34) ersetzt.

Mit beiden Entscheidungen haben die Eisernen Fußballgeschichte geschrieben: Eta ist die erste Cheftrainerin einer Bundesliga-Mannschaft bei den Herren und Güther ist mit 16 Jahren und drei Tagen der zweitjüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten.

Lediglich Youssoufa Moukoko (21) war bei seinem Debüt mit 16 Jahren und einem Tag noch jünger als Unions neues Wunderkind, das jetzt vom Portal transfermarkt.de seinen ersten Marktwert zugeschrieben bekommen hat.

Und der Linksaußen steigt gleich hoch ein, ist mit einer Million Euro genauso bewertet wie einst ein Jamal Musiala (23), dem inzwischen ein Marktwert von 120 Millionen Euro zugeschrieben wird.