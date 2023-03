Geht der nächste Flick-Star zum BVB? heißes Rennen um deutschen Nationalspieler!

Darüber hinaus sollen auch Klubs aus Italien und England interessiert sein. Zuletzt wurde Stach ausgerechnet mit dem Verein des früheren BVB-Trainers Jürgen Klopp (55) in Verbindung gebracht . Ein Wechsel zum FC Liverpool deute sich nach Sky-Infos jedoch nicht an.

Diese soll sich demnach auf zehn bis 15 Millionen Euro belaufen. Der Sohn des TV-Kommentators Matthias Stach (60) wäre nach Karim Adeyemi (21), Nico Schlotterbeck (23) und Niklas Süle (26) bereits der vierte Flick-Schützling, den es dann innerhalb rund eines Jahres in den Signal Iduna Park zieht.

Sein Vertrag bei den Nullfünfern läuft noch bis Juni 2024 mit der Option auf ein weiteres Jahr. In der kommenden Transferperiode bestünde für den FSV somit eine der letzten Chancen, den defensiven Mittelfeldmann für eine adäquate Ablösesumme zu veräußern.

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg (34) ist der zweifache deutsche Nationalspieler offen für den nächsten Schritt in seiner Karriere und steht unter anderem beim BVB auf dem Zettel.

Scheut kein Duell: Anton Stach (24, l.) hat sich zu einem der besten defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga gemausert. © Soeren Stache/dpa

Der 1,94 Meter große Sechser-Hüne kam 2021 für 3,5 Millionen Euro von Greuther Fürth nach Mainz, schlug in der Folge hervorragend ein und etablierte sich unter M05-Coach Bo Svensson (43) als absolute Stammkraft sowie Leistungsträger.

In insgesamt 56 Pflichtspieleinsätzen erzielte er zwei Treffer und steuerte - durchaus beachtlich für einen eher defensiv orientierten Akteur - stolze zwölf Assists bei.

Bundestrainer Hansi Flick (58) belohnte seine ausgezeichnete Entwicklung schon im März 2022 beim 2:0-Erfolg gegen Israel mit dem Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft. Drei Monate später folgte auch noch ein Kurzeinsatz beim 5:2-Triumph über Italien.

Zu einer WM-Nominierung hat es anschließend zwar nicht gereicht, aber in Dortmund könnte der 24-jährige Niedersachse den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Ein passender Platz im Kader von Edin Terzic (40) wird dafür auf jeden Fall frei, Mahmoud Dahoud (27) verlässt den BVB nämlich zum Saisonende. Hauptkonkurrent wäre dann wohl Emre Can (29), dessen Zukunft bei den Schwarz-Gelben jedoch noch nicht spruchreif geklärt ist.

Das 29-jährige Arbeitstier präsentiert sich im Moment aber in Topform, deutete wiederholt seinen Verbleib an und erhob zuletzt auf der Pressekonferenz vor dem CL-Spiel gegen den FC Chelsea auch eigene Ansprüche auf eine Rückkehr in die DFB-Auswahl.