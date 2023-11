DFB-Absage und Formtief: BVB-Star kassiert knallhartes Arbeitszeugnis!

Dortmund - Verbaut sich Karim Adeyemi (21) gerade seine eigentlich so vielversprechende Karriere? Mit der Absage an die U21-Nationalmannschaft hat der Stürmer in der vergangenen Woche für reichlich Wirbel gesorgt, während es sportlich schon lange nicht mehr rund läuft. Nun soll es einen deutlichen Weckruf vom BVB gesetzt haben.