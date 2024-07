Transferposse eskaliert: Spitzenklub droht dem BVB mit FIFA-Klage!

Die Borussia sei jedoch dazwischengegrätscht und habe Cherki von einem Engagement in der Bundesliga überzeugt. Seitdem finde zwar ein reger Austausch der jeweiligen Vereinsbosse statt, Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (48) lasse sich mit einem konkreten Angebot aber Zeit.

Was zunächst nach einer ziemlich haltlosen und unverschämten Gebärde im Wechsel-Streit klingt, begründet der französische Spitzenklub mit dem Ablauf der Verhandlungen.

Rayan Cherki (l.) ist derzeit mit der französischen Auswahl bei Olympia im Einsatz. © PASCAL GUYOT / AFP

Ricken habe den Lyon-Verantwortlichen demzufolge versichert, dass er Cherki immer noch verpflichten wolle, dafür müsse er nach den beiden priorisierten Einkäufen aber erst Abgänge verzeichnen.

Darüber hinaus befindet sich Cherki aktuell bei den Olympischen Spielen in Paris. Ein weiterer Grund für die Borussia, auf Zeit zu spielen.

An der Rhône kommt die Hinhalte-Taktik jedoch gar nicht gut an, Olympique drängt darauf, dass der Wechsel an die Spitze der schwarz-gelben To-do-Liste rückt.

Zudem ist man der Meinung, dass der Bundesligist den PSG-Deal möglicherweise ohne eigene Verpflichtungs-Absicht platzen ließ, was zur Grundlage einer FIFA-Klage werden könnte.

Ob die Beschwerde aber tatsächliche Erfolgsaussichten hätte, darf bezweifelt werden.