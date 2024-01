Vaterfreuden bei Reus: BVB-Star präsentiert zuckersüßen "Winter-Neuzugang"!

Marco Reus (34) startet mit der Geburt seines zweiten Kindes ins neue Jahr. © INA FASSBENDER / AFP

Der Ex-Nationalspieler und Ehefrau Scarlett Gartmann (30) teilten am Freitagabend stolz ein Bild vom niedlichen Zuwachs auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts.

Der stilvolle Schwarz-Weiß-Schnappschuss zeigt den Hund der Familie beim konzentrierten Blick auf das schlafende Baby in einer geflochtenen Korbwiege.

Dazu schrieben die glücklichen Eltern: "Willkommen in der Welt, kleines Wunder."

Wann genau der süße Bambino oder die süße Bambina das Licht dieser erblickt hat, ist allerdings nicht bekannt. Reus und seine Partnerin hatten das bevorstehende Glück bereits im August öffentlich angekündigt.



Am Dienstag war der offensive Mittelfeldmann dann vorzeitig aus dem BVB-Trainingslager im spanischen Marbella abgereist, da sich seine hochschwangere Gattin offenbar in dringender Erwartung des Neuankömmlings befand.

Zur Rückkehr von Jadon Sancho (23) am gestrigen Donnerstag war der Spielmacher in den Videos des Revierklubs aber schon wieder in der Borussen-Kabine zu sehen, wo er seinen ehemaligen und künftigen Kollegen herzlich empfing.