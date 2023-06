Von einer Borussia zur anderen: BVB stellt ersten Neuzugang vor!

Karim Adeyemi (21, l.) und Ramy Bensebaini (28) werden künftig als Mitspieler um Bälle und Siege kämpfen. © INA FASSBENDER / AFP

Der Linksverteidiger hat am Montag laut Vereinsangaben einen Vierjahresvertrag beim BVB unterschrieben. Sein vorheriges Arbeitspapier bei Borussia Mönchengladbach lief zum Saisonende aus, eine Ablöse wurde daher nicht fällig.

"Ramy ist ein Spieler im besten Alter, er hat in der Bundesliga, der französischen Ligue 1, der Champions League und der Europa League viel nationale und internationale Erfahrung sammeln können und ist obendrein fester Bestandteil der Auswahl seines Heimatlandes. Wir sind sicher, dass seine sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl (43) in der Mitteilung des deutschen Vizemeisters.

Schon seit Monaten brodelte die Gerüchteküche bezüglich eines Wechsels des torgefährlichen Außenverteidigers in den Signal Iduna Park. Zu Beginn der vergangenen Woche berichtete Transferexperte Fabrizio Romano (30) dann, dass Bensebaini den obligatorischen Medizincheck bei den Schwarz-Gelben bereits absolviert habe.

Für die Fohlen kam der 53-fache algerische Nationalkicker in der abgelaufenen Saison auf sieben Treffer in 30 Pflichtspielen, konnte den enttäuschenden zehnten Tabellenplatz in der Endabrechnung und das damit verbundene Aus von Coach Daniel Farke (46) jedoch nicht verhindern.