Chemie Leipzig im Keller gefangen: "Macht unseren Spielern mental zu schaffen"

Leipzig - Ein Sieg aus den vergangenen neun Partien: Die abstiegsbedrohte BSG Chemie Leipzig muss zwingend punkten - und zwar schnell. Trainer Alexander Schmidt (57) ist fest überzeugt: "Der Knoten wird richtig platzen!"

Trainer Alexander Schmidt (57) rechnet fest damit, dass bei Chemie Leipzig zeitnah der "Knoten richtig platzt". © Picture Point/Roger Petzsche

Sonntag (14 Uhr, LVZ+) gegen den FSV 63 Luckenwalde wäre ein guter Zeitpunkt. Die Brandenburger stecken in einer ähnlichen Ergebniskrise, haben nur eine der vergangenen elf Begegnungen in der Regionalliga Nordost gewinnen können. Die Leutzscher feierten im selben Zeitraum nur zwei Dreier.

Noch ist unklar, welcher Platz am Ende das rettende Ufer bedeutet. Sicher ist nur: Der Letzte, aktuell Hertha Zehlendorf, muss in die Oberliga. Steigt dann auch Aue aus der 3. Liga ab, muss auch der 17., aktuell der mit Chemie punktgleiche FC Eilenburg, runter.

Und schafft obendrein auch noch der Meister, wohl Lok Leipzig, den Aufstieg über die Relegation nicht, müsste auch Platz 16 adieu sagen.

Platz 15 heißt also das erklärte Ziel, um komplett safe zu sein. Dort steht Greifswald, fünf Punkte vor Chemie. "Das ist ein harter Abstiegskampf, der unseren jungen Spielern auch mental zu schaffen macht", bestätigt der Coach.