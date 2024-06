Kurz vor dem Trainingsstart: Muss man sich Sorgen um Chemie Leipzig machen?

"Auf ein paar Positionen besteht noch Handlungsbedarf", so Jagatic zuletzt . "Aber da lassen wir uns natürlich nicht in die Karten gucken - umso schöner ist dann auch die Überraschung, wenn die Dinge spruchreif sind." Knapp fünf Wochen vor dem Pflichtspielstart sollten sie so langsam spruchreif werden.

Trainer Miroslav Jagatic (47, l.) und der sportliche Leiter Steffen Ziffert (59) hatten sich zuletzt bereits getroffen, um über mögliche Kaderveränderungen zu sprechen. © BSG Chemie Leipzig

Immerhin: Der Klub hat sich inzwischen auch neben dem Platz ordentlich verstärkt. Mit Steffen Ziffert (59) wurde ein neuer und erster hauptamtlicher Sportlicher Leiter mit viel Erfahrung installiert.

Der 59-Jährige setzt vor allen Dingen darauf, auch Talente aus der Jugend zu fördern: "Junge Spieler an der Seite der erfahrenen Spieler an den Herrenfußball heranführen, sowohl auf dem Feld als auch in der Kabine - das ist uns zuletzt gut geglückt. Das wird auch so bleiben."

Doch für eine nächste erfolgreiche Saison braucht es definitiv noch etwas mehr. Ob sich bis zum Trainingsauftakt am Montag im Kader noch etwas tut, bleibt abzuwarten.