Wieder eine starke Saison: Geht der Weg für die BSG Chemie Leipzig jetzt weiter hoch?

Leipzig - Noch ein Sieg mehr und die BSG Chemie Leipzig hätte am Ende der Saison genau so viele Punkte auf dem Konto gehabt wie im Vorjahr. So waren es nach dem 3:1-Erfolg über den FSV Luckenwalde trotzdem 50 und der abschließende Beweis, dass die Sachsen erneute eine starke Saison abgeliefert haben.