CFC-Pokalduell im Vogtland ein Zuschauer-Magnet! Kann Kapitän Müller wieder spielen?

Chemnitz - Die Temperaturen im Vogtland gehen am Sonntag deutlich nach unten. Doch in Reichenbach wird es ab 13 Uhr im idyllisch gelegenen Stadion am Wasserturm heiß hergehen.

Wie im Achtelfinale 2024 in Dresden kann der CFC auch am Sonntag in Reichenbach auf einen stimmungsvollen Fanblock bauen. © Lutz Henschel

Der gastgebende FC fiebert dem Achtelfinal-Duell mit dem Chemnitzer FC entgegen. Der Regionalligist ebenfalls. Er hat für den Gästeblock schon über 600 Tickets an seine Fans verkauft.

"Wir haben im Schnitt 200 Zuschauer bei den normalen Spielen. Jetzt sind es schon über 1000. Dafür gibt es nur ein Wort: Geil!", freut sich RFC-Präsident Silvio Rauchfuß in der "Freien Presse".

Die Gastgeber gehen davon aus, dass über die Hälfte der Zuschauer aus Chemnitz anreisen wird. "Laut Sicherheitskonzept machen wir bei 2500 Zuschauern Schluss. Allerdings denke ich nicht, dass es so viele werden. Da lassen wir die Kirche mal im Dorf", betonte Rauchfuß.

Er verweist auf die strikte Trennung beider Fanlager und empfiehlt eine frühzeitige Anreise. Die Stadiontore öffnen um 11 Uhr.