CFC-Pokalduell im Vogtland ein Zuschauer-Magnet! Kann Kapitän Müller wieder spielen?
Chemnitz - Die Temperaturen im Vogtland gehen am Sonntag deutlich nach unten. Doch in Reichenbach wird es ab 13 Uhr im idyllisch gelegenen Stadion am Wasserturm heiß hergehen.
Der gastgebende FC fiebert dem Achtelfinal-Duell mit dem Chemnitzer FC entgegen. Der Regionalligist ebenfalls. Er hat für den Gästeblock schon über 600 Tickets an seine Fans verkauft.
"Wir haben im Schnitt 200 Zuschauer bei den normalen Spielen. Jetzt sind es schon über 1000. Dafür gibt es nur ein Wort: Geil!", freut sich RFC-Präsident Silvio Rauchfuß in der "Freien Presse".
Die Gastgeber gehen davon aus, dass über die Hälfte der Zuschauer aus Chemnitz anreisen wird. "Laut Sicherheitskonzept machen wir bei 2500 Zuschauern Schluss. Allerdings denke ich nicht, dass es so viele werden. Da lassen wir die Kirche mal im Dorf", betonte Rauchfuß.
Er verweist auf die strikte Trennung beider Fanlager und empfiehlt eine frühzeitige Anreise. Die Stadiontore öffnen um 11 Uhr.
Steht CFC-Kapitän Tobias Müller am Wochenende auf dem Platz?
Aus sportlicher Sicht sind die Rollen klar verteilt. Die Vogtländer spielen zwei Klassen tiefer. Sie mischen in der Sachsenliga ganz oben mit, feierten zuletzt zwei Siege in Folge.
Der CFC, Rekordpokalsieger und am Sonntag klarer Favorit, blieb in den vergangenen drei Punktspielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda holte zwei Siege und spielte zuletzt gegen Altglienicke 2:2.
Fraglich ist der Einsatz von Kapitän Tobias Müller (38), der bereits in der Vorwoche verletzt passen musste. "Ich habe mir in Meuselwitz leider eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen. Das ist ärgerlich und bitter. Mal sehen, wie lange ich ausfallen werde", meinte der Routinier.
Die Pokalhürde Reichenbach sollten die Himmelblauen auch ohne Müller meistern.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Henschel, PICTURE POINT / Gabor Krieg