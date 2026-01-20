Mergel & Co.: CFC kehrt mit frischen Köpfen zurück

Chemnitz - Mit einem trainingsfreien Tag belohnte CFC-Chefcoach Benjamin Duda (37) seine Jungs für den 5:2-Sieg über den slowakischen Erstligisten Železiarne Podbrezová .

Kommt mit Selbstvertrauen zurück nach Chemnitz: Artur Mergel (28). © Marcus Hengst

"Ein bisschen Sonne, Meer, vielleicht eine kleine Spiele-Runde am Abend. Danach geht es mit frischen Köpfen in die Rückreise", meinte Offensivmann Artur Mergel (28).

Am Dienstagmittag fliegt der CFC-Tross zurück in die Heimat - mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen.

Neun Tore erzielten die Himmelblauen in den drei Testspielen. Das ist stark.

Weniger erfreulich: In den Partien gegen Fortuna Köln (3:3), Wuppertal (1:1) und Podbrezová blieb Dudas Team nicht ohne Gegentor.