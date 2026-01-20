Mergel & Co.: CFC kehrt mit frischen Köpfen zurück
Chemnitz - Mit einem trainingsfreien Tag belohnte CFC-Chefcoach Benjamin Duda (37) seine Jungs für den 5:2-Sieg über den slowakischen Erstligisten Železiarne Podbrezová.
"Ein bisschen Sonne, Meer, vielleicht eine kleine Spiele-Runde am Abend. Danach geht es mit frischen Köpfen in die Rückreise", meinte Offensivmann Artur Mergel (28).
Am Dienstagmittag fliegt der CFC-Tross zurück in die Heimat - mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen.
Neun Tore erzielten die Himmelblauen in den drei Testspielen. Das ist stark.
Weniger erfreulich: In den Partien gegen Fortuna Köln (3:3), Wuppertal (1:1) und Podbrezová blieb Dudas Team nicht ohne Gegentor.
Freitagabend letztes Testspiel gegen Oberligist VFC Plauen
Wohl auch deshalb wurde am Sonntag ein neuer Innenverteidiger herangeholt. Dario Gebuhr (22), Leihgabe vom Drittligisten Hansa Rostock, spielte im dritten und letzten Test durch. Duda: "Man hat die kompletten 90 Minuten gesehen, dass wir einen Spieler ausleihen konnten, der uns verstärken wird."
Mergel, der gegen Podbrezová ein Tor erzielen konnte und eine weitere Großchance versiebte, meinte: "Für jeden Offensivspieler ist es natürlich gut zu treffen. Aber insgesamt haben wir es als Mannschaft ordentlich gemacht. Gegen einen slowakischen Erstligisten so ein Ergebnis zu holen, ist ein richtig guter Abschluss."
Vor dem Punktspielstart in das Jahr 2026 am 30. Januar bei Chemie Leipzig wird der CFC am Freitagabend ein letztes Testspiel bestreiten. Die Partie gegen den Oberligisten VFC Plauen wird um 18 Uhr auf dem "Turmplatz" im Sportforum angepfiffen.
Titelfoto: Marcus Hengst