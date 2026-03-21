Nach drei Niederlagen soll gegen Jena die Wende her: Geht's mit CFC-Torjäger Bozic aus der Krise?

Chemnitz - Kämpft sich der Chemnitzer FC mit Top-Torjäger Dejan Bozic (33) aus der Krise? Nach drei teils deutlichen Niederlagen in Folge ist die Stimmung bei den Himmelblauen mies.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37, r.) hofft, dass Dejan Bozic (33) gegen Jena rankann. © Picture Point/Svven Sonntag

Zum sportlichen Misserfolg kommt die angespannte personelle Situation. Am Sonntag im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena (Anstoß 14 Uhr) muss Trainer Benjamin Duda (37) auf vier verletzte und drei gesperrte Spieler verzichten.

Die gute Nachricht vor dem Duell mit dem Tabellendritten: Bozic ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Gegen Chemie Leipzig (1:2), Halle (1:3) und Erfurt (0:4) wurde der kopfballstarke Mittelstürmer vorn und hinten schmerzlich vermisst.

"Bei 100 Prozent ist Dejan noch nicht. Das ist bei seiner Erfahrung auch nicht erforderlich. Wenn er mir das Signal gibt, spielt er von Beginn an. Die letzten Spiele waren ein Beleg dafür, wie sehr wir ihn brauchen", sagte Duda.

Der Fußball-Lehrer kündigte nach dem Erfurt-Debakel personelle Konsequenzen an. Doch er kann aktuell nur auf zwölf einsatzfähige Feldspieler zurückgreifen. Duda: "Spieler aus der A-Jugend werden in den Kader, vielleicht sogar in die Startelf rücken."

Die größten Chancen dürfte Georg Hempel haben. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler erhielt im Winter einen bis 2028 datierten Profivertrag. Hempel kam danach dreimal zum Einsatz und überzeugte.