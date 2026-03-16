Nach Heim-Debakel gegen Erfurt: Wackelt der Stuhl von CFC-Trainer Duda?
Chemnitz - 0:4 nach 45 Minuten, und das im eigenen Stadion - starker Tobak für die Fans des Chemnitzer FC! Nicht wenige erinnerten sich am Samstagnachmittag im Stadion an der Gellertstraße an den 6. Oktober 2013.
In der 3. Fußball-Liga stand an diesem Tag zum Ende der ersten Halbzeit ebenfalls ein 0:4 an der Anzeigetafel. Gegen den SC Preußen Münster war das zugleich der Endstand. Ein Heim-Debakel mit Folgen. Der damalige CFC-Coach Gerd Schädlich erklärte nach dem Abpfiff seinen sofortigen Rücktritt.
So weit ging der aktuelle Trainer der Himmelblauen, Benjamin Duda (37), in der Pressekonferenz nach der 0:4-Pleite gegen den FC Rot-Weiß Erfurt nicht. Doch Vorsicht! Dudas Vorgänger Christian Tiffert (44) musste Ende August 2024 nach vier Niederlagen in Folge den Trainerstuhl räumen. Der CFC hat am Samstag zum dritten Mal in Folge verloren.
"So kann es nicht weitergehen. Es geht jetzt für uns alle darum, sich kritisch zu hinterfragen, Dinge neu anzupassen, um am Sonntag gegen Jena eine bessere und stärkere Leistung auf den Platz zu bringen. Die werden wir definitiv brauchen", betonte Duda: "Für mich steht jetzt die Aufgabe, die Mannschaft wieder aufzurichten."
CFC-Trainer Duda weiß: "Uns fehlen aktuell Beständigkeit und Verfügbarkeit"
Dass es besser geht, hat der CFC in den ersten drei Spielen des Jahres 2026 bewiesen. Da gab es Siege gegen Aufsteiger Magdeburg II. (1:0), Spitzenreiter Lok Leipzig (3:0) und Babelsberg (5:1). Duda weiß: "Uns fehlen aktuell Beständigkeit und Verfügbarkeit."
Top-Torjäger Dejan Bozic (33), Niclas Walther (23) und Maurizio Grimaldi (23) standen bei den drei Siegen auf dem Platz. Aktuell sind alle drei verletzt. Ebenso Johannes Pistol (24) und Niclas Erlbeck (33), die schon länger ausfallen. "Das sind fünf Spieler, die uns mit ihrer Qualität massiv fehlen. Und Beständigkeit heißt, nicht nur ein oder zwei starke Heimspiele zu zeigen, sondern konstant auf Strecke."
Am Dienstagnachmittag starten die Chemnitzer in die neue Trainingswoche. Duda: "Dann stehe ich wieder vorne und nehme die Spieler mit. Noch mal: Wir müssen Dinge verändern, schärfen, neu anpassen, um gegen Jena besser zu spielen." Das Heimspiel gegen den Tabellendritten steigt am Sonntag.
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche