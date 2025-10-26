Baller-Burkardt lässt es klingeln: Das gab es bei Eintracht seit 59 Jahren nicht

Frankfurt am Main - Neun Buden in den letzten acht Partien hat Jonathan Burkardt (25) wettbewerbsübergreifend im Dress der Frankfurter Eintracht vorzuweisen. In der Bundesliga hat nur Harry Kane (32) öfter getroffen, die WM winkt.

Jonathan Burkardt (25, vorn) trifft derzeit fast nach Belieben. © Arne Dedert/dpa

Sechs Tore, zwei davon beim wichtigen Sieg gegen den FC St. Pauli, stehen im Oberhaus für Burkardt in sieben Spielen zu Buche. Kane ist mit deren zwölf zwar weit enteilt, angesichts der Dominanz des FC Bayern ist das jedoch auch wenig verwunderlich.

Was der Neuzugang für die Eintracht leistet, kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Im Sturm muss er aufgrund der nicht in Tritt kommenden Mitspieler Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32) die Kohlen derzeit alleine aus dem Feuer holen.

Eine vergleichbare Trefferquote legte nach einem Wechsel nach Frankfurt zuletzt Siegfried Bronnert auf - und der dürfte wohl nicht mehr allzu vielen Fans der Hessen überhaupt noch ein Begriff sein.

Laut Datenerfassung von Opta, dem führenden Anbieter von Fußballstatistiken, erzielte der inzwischen 81 Jahre alte Torjäger in den ersten sieben Ligaspielen acht Tore. Wann? In der Spielzeit 1966/67. Zwischen Bronnert und Burkardt liegen 59 Jahre.

"Es läuft gut. Ich hoffe, ich kann so weitermachen", gab sich der aktuell beste deutsche Stürmer der Bundesliga nach dem Pauli-Dreier am Sky-Mikrofon zurückhaltend. Die große Freude über Leistung und Sieg war ihm aber anzusehen.