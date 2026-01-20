Leihen, Käufe und Verkäufe: Dreht sich bei Frankfurt das "Sechser"-Karussell?

Frankfurt am Main - Neben der Suche nach einem neuen Trainer scheint bei Eintracht Frankfurt auch das Scannen des Marktes nach Verstärkungen im defensiven Mittelfeld auf Hochtouren zu laufen. Steht jetzt auf der "Sechs" die große Rotation an?

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) stehen noch einige arbeitsreiche Tage bevor. © Arne Dedert/dpa

So verdichten sich die Anzeichen, dass sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) weiterhin intensiven nach einem Stabilisator im Mittelfeld umsehen, um die Flut an Gegentoren in der Hinrunde der Saison einzudämmen.

Im Gegenzug müsste allerdings der ein oder anderen Spieler auf dieser Position die Adlerträger verlassen. Ganz oben auf der Wunschliste möglicher Neuzugänge steht laut mehrerer Medienberichte nach wie vor der Spanier Sergi Altimira (24) von Betis Sevilla.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bereits im Dezember berichtete, sollen die Gespräche der Frankfurter mit Spieler und Verein recht weit fortgeschritten sein. Im Raum stehe demnach eine Leihgebühr über vier Millionen Euro bis Sommer mit anschließender Kaufoption.

Da Altimira bei Betis noch einen Vertrag bis 2029 besitzt und sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" bei 20 Millionen Euro liegt, wird das Gesamtpaket sicherlich nicht für weniger Geld über die Bühne zu bringen sein.

Laut dem "Wiesbadener Kurier" könnten zur teilweisen Finanzierung des Deals im Winter etwa Ellyes Skhiri (30) und Mo Dahoud (30) abgegeben werden - insofern sich Käufer finden.