Leihen, Käufe und Verkäufe: Dreht sich bei Frankfurt das "Sechser"-Karussell?
Frankfurt am Main - Neben der Suche nach einem neuen Trainer scheint bei Eintracht Frankfurt auch das Scannen des Marktes nach Verstärkungen im defensiven Mittelfeld auf Hochtouren zu laufen. Steht jetzt auf der "Sechs" die große Rotation an?
So verdichten sich die Anzeichen, dass sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) weiterhin intensiven nach einem Stabilisator im Mittelfeld umsehen, um die Flut an Gegentoren in der Hinrunde der Saison einzudämmen.
Im Gegenzug müsste allerdings der ein oder anderen Spieler auf dieser Position die Adlerträger verlassen. Ganz oben auf der Wunschliste möglicher Neuzugänge steht laut mehrerer Medienberichte nach wie vor der Spanier Sergi Altimira (24) von Betis Sevilla.
Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bereits im Dezember berichtete, sollen die Gespräche der Frankfurter mit Spieler und Verein recht weit fortgeschritten sein. Im Raum stehe demnach eine Leihgebühr über vier Millionen Euro bis Sommer mit anschließender Kaufoption.
Da Altimira bei Betis noch einen Vertrag bis 2029 besitzt und sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" bei 20 Millionen Euro liegt, wird das Gesamtpaket sicherlich nicht für weniger Geld über die Bühne zu bringen sein.
Laut dem "Wiesbadener Kurier" könnten zur teilweisen Finanzierung des Deals im Winter etwa Ellyes Skhiri (30) und Mo Dahoud (30) abgegeben werden - insofern sich Käufer finden.
Leihgeschäft mit Hugo Larsson, kommt Raphael Onyedika?
"Footmercato.net" bringt zudem Frankfurts Hugo Larsson (21) ins Spiel, auf den Besiktas ein Auge geworfen haben soll. Hier soll es bereits Gespräche über ein Leihgeschäft geben.
Zu guter Letzt hält es auch die "Bild" nicht für unwahrscheinlich, dass sich Frankfurt im Zentrum personell verstärken wird. Das Blatt bring dabei neben Altimira auch den Nigerianer Raphael Onyedika (24) vom FC Brügge ins Spiel.
Ihn hatten die Hessen ebenfalls bereits früher auf dem Schirm. Ein Wechsel dürfte sich wohl in ähnlichen preislichen Dimensionen abspielen wie der von Altimira.
