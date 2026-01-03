Noch ein Stürmer im Visier: Krallt sich Frankfurt diesen Youngster?
Frankfurt am Main - Krallt sich die Frankfurter Eintracht den nächsten Offensivspieler? Sidiki Chérif soll das Interesse auf sich gezogen haben. Beim Arbeitgeber des 19 Jahre alten Stürmers wird bereits fest mit dessen Abschied gerechnet.
Der Youngster ist eigentlich noch langfristig bis zum Sommer 2028 an SCO Angers aus der französischen League 1 gebunden. Sonderlich große Hoffnungen auf einen Verbleib über den Winter hinaus machen sich die Bosse des Tabellenzehnten allerdings nicht.
"Angesichts der Angebote, welche wir bekommen haben, gehen wir davon aus, dass Chérif den Klub verlassen wird", sagte Alexandre Dujeux (49), der Angers inzwischen bereits seit März 2023 trainiert.
Er schob laut "Quest-France" nach: "Das ist nun einmal so, ich habe das akzeptiert." Der Zeitpunkt sei allerdings nochmals "eine ganz andere Frage".
Sportvorstand Markus Krösche (45) und Co. würden wohl am liebsten zeitnah Nägel mit Köpfen machen.
Laut Informationen des Transferinsiders Sacha Tavolieri sollen die Frankfurter beim Klub aus dem Westen Frankreichs vorstellig geworden sein und ein Angebot bezüglich einer Leihe mit anschließender Kaufpflicht hinterlegt haben.
Eintracht Frankfurt hat im Werben um Sidiki Chérif von SCO Angers offenbar namhafte Konkurrenz
Chérif wäre nach den vollzogenen Verpflichtung von Younes Ebnoutalib (22), der von der SV Elversberg an den Main gelotst werden konnte, und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21, TSG 1899 Hoffenheim) sowie dem sich abzeichnenden Vollzug bei Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest schon der vierte Spieler für die Offensive in diesem Winter.
Ein Selbstläufer steht den Bossen der Eintracht allerdings nicht bevor. Der Marktwert des Akteurs bewegt sich laut "transfermarkt" bei rund sieben Millionen Euro - mit sehr steil steigender Tendenz.
Tavolieri zufolge haben unter anderem auch Paris FC, AC Milan und Crystal Palace ihre Fühler bereits ausgestreckt, was den Preis vor allem mit Blick auf die Höhe der Kaufoption nach oben treiben dürfte.
In der laufenden Spielzeit stand Chérif, der seit der Jugend für Angers aufläuft, wettbewerbsübergreifend in 17 Partien auf dem Feld. Er konnte in diesen vier Treffer verbuchen. Im Schnitt konnte der Rechtsfuß alle 247 Minuten netzen.
Titelfoto: JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP