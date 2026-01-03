Noch ein Stürmer im Visier: Krallt sich Frankfurt diesen Youngster?

Frankfurt am Main - Krallt sich die Frankfurter Eintracht den nächsten Offensivspieler? Sidiki Chérif soll das Interesse auf sich gezogen haben. Beim Arbeitgeber des 19 Jahre alten Stürmers wird bereits fest mit dessen Abschied gerechnet.

Wechselt Sidiki Chérif (19) zu Eintracht Frankfurt? © JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

Der Youngster ist eigentlich noch langfristig bis zum Sommer 2028 an SCO Angers aus der französischen League 1 gebunden. Sonderlich große Hoffnungen auf einen Verbleib über den Winter hinaus machen sich die Bosse des Tabellenzehnten allerdings nicht.

"Angesichts der Angebote, welche wir bekommen haben, gehen wir davon aus, dass Chérif den Klub verlassen wird", sagte Alexandre Dujeux (49), der Angers inzwischen bereits seit März 2023 trainiert.

Er schob laut "Quest-France" nach: "Das ist nun einmal so, ich habe das akzeptiert." Der Zeitpunkt sei allerdings nochmals "eine ganz andere Frage".

Sportvorstand Markus Krösche (45) und Co. würden wohl am liebsten zeitnah Nägel mit Köpfen machen.

Laut Informationen des Transferinsiders Sacha Tavolieri sollen die Frankfurter beim Klub aus dem Westen Frankreichs vorstellig geworden sein und ein Angebot bezüglich einer Leihe mit anschließender Kaufpflicht hinterlegt haben.