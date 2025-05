Eintracht auf Stürmersuche: Kommt jetzt 40-Millionen-Mann Fabio Silva?

Frankfurt am Main - Während die Wahrscheinlichkeit sinkt, Jonathan Burkardt doch noch für die kommende Saison zu verpflichten, könnte Eintracht Frankfurt eine durchaus namhafte Alternative fürs Sturmzentrum gefunden haben.

Am 15. Spieltag gelang Fabio Silva (l.) der viel umjubelte Siegtreffer zum 2:1 beim Überraschungserfolg gegen den FC Barcelona. © Joan Monfort/AP/dpa

Wie die gewöhnlich gut unterrichtete spanische "Marca" vermeldet, haben die Hessen großes Interesse am Portugiesen Fabio Silva.

Dem 22-Jährigen ist in dieser Saison bei Absteiger UD Las Palmas in der LaLiga endlich der lang erwartete Durchbruch gelungen. In 24 Ligaspielen erzielte er zehn Tore und bereitete drei weitere vor. Mehr wäre durchaus drin gewesen, aber zuletzt setzte ihn eine Muskelverletzung außer Gefecht.

Wie wichtig Silva dabei für Las Palmas war, zeigte sich schon daran, dass der Klub die letzten fünf Spiele ohne ihn allesamt verlor.

Jetzt heißt es für den 28-fachen portugiesischen U21-Nationalspieler (15 Tore) erst einmal, in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers zurückzukehren, bei denen er seit 2020 unter Vertrag steht.

Damals war er als gerade 18-Jähriger für stolze 40 Millionen Euro zu den "Wolves" gewechselt, wo er sich allerdings nie durchsetzen konnte. Es folgte Leihe auf Leihe mit durchwachsenem Erfolg.