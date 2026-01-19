Wechsel im Sommer? Eintracht Frankfurt hat Interesse an Gladbach-Star

Frankfurt am Main/Mönchengladbach - Während Eintracht Frankfurt gerade intensiv nach einem Nachfolger für den entlassenen Trainer Dino Toppmöller (45) sucht, verlieren die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) aber auch die Planung für die kommende Saison nicht aus den Augen.

Rocco Reitz (23, 3.v.l.) könnte Borussia Mönchengladbach im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 28 Millionen Euro verlassen. © Marcus Brandt/dpa

Dabei soll jetzt Borussia Mönchengladbachs Rocco Reitz in den Fokus der Hessen geraten sein. Der 23-Jährige besitzt bei den Fohlen zwar noch einen Vertrag bis 2028, laut "Sky" soll es aber im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro für den 17-fachen deutschen U21-Nationalspieler geben.

Allerdings gibt es beim Werben um Reitz wohl namhafte Konkurrenz aus der Bundesliga und der englischen Premier League.

Laut "Sky" sollen Brighton & Hove Albion, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig an einer Verpflichtung des Spielers interessiert sein.

Vor allem bei den Sachsen werde der gebürtige Duisburger hoch gehandelt, da neben Kevin Kampl (35), der seine Karriere beendet hat, auch Xaver Schlager (28) mit auslaufendem Vertrag den Verein im Sommer verlassen könnte.

Damit wäre mindestens ein Platz im zentralen Mittelfeld der Leipziger frei.