Wechsel im Sommer? Eintracht Frankfurt hat Interesse an Gladbach-Star
Frankfurt am Main/Mönchengladbach - Während Eintracht Frankfurt gerade intensiv nach einem Nachfolger für den entlassenen Trainer Dino Toppmöller (45) sucht, verlieren die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (45) aber auch die Planung für die kommende Saison nicht aus den Augen.
Dabei soll jetzt Borussia Mönchengladbachs Rocco Reitz in den Fokus der Hessen geraten sein. Der 23-Jährige besitzt bei den Fohlen zwar noch einen Vertrag bis 2028, laut "Sky" soll es aber im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro für den 17-fachen deutschen U21-Nationalspieler geben.
Allerdings gibt es beim Werben um Reitz wohl namhafte Konkurrenz aus der Bundesliga und der englischen Premier League.
Laut "Sky" sollen Brighton & Hove Albion, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig an einer Verpflichtung des Spielers interessiert sein.
Vor allem bei den Sachsen werde der gebürtige Duisburger hoch gehandelt, da neben Kevin Kampl (35), der seine Karriere beendet hat, auch Xaver Schlager (28) mit auslaufendem Vertrag den Verein im Sommer verlassen könnte.
Damit wäre mindestens ein Platz im zentralen Mittelfeld der Leipziger frei.
Bei Borussia Mönchengladbach ist Rocco Reitz Kapitän und absoluter Leistungsträger
Reitz, der seit dieser Saison die Mönchengladbacher als Kapitän anführt, ist allerdings stark mit der Borussia vom Niederrhein verbunden, aus deren Jugend er stammt.
Nach zwei Leihen zum VV St. Truiden in der ersten belgischen Liga in der Saison 2021/22 sowie in der Rückrunde der darauffolgenden Spielzeit entwickelte sich Reitz im Anschluss schnell zum Stammspieler und dann zum Leistungsträger. Mittlerweile beträgt sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" 17 Millionen Euro.
Reitz gilt als klassischer Box-to-Box-Spieler, ist zweikampf- und laufstark, besitzt Übersicht, ein gutes Stellungsspiel und hat auch Zug zum Tor. Trotz seiner Erfahrung verfügt er darüber hinaus auch noch über Entwicklungspotenzial.
Für die Adlerträger könnte die Personalie vor allem dann noch einmal an Wichtigkeit gewinnen, sollte Hugo Larsson (21) den Klub im Sommer verlassen. Um den Schweden ranken sich bekanntlich immer wieder Gerüchte um einen Wechsel zu einem größeren Verein.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa