Alles Taktik bei Energie Cottbus? Wollitz nimmt vor dem Dynamo-Knaller die Brisanz raus!

Understatement statt Kampfansage: Cottbus-Coach Pele Wollitz (59) zeigte sich vor dem Derby gegen Dynamo Dresden sehr zurückhaltend. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir haben am Samstag was zu verlieren: nämlich ein Meisterschaftsspiel", so Wollitz trocken.

Wer auf der Pressekonferenz vor dem Ostknaller eine Kampfansage aus Cottbus erwartet hatte, wurde enttäuscht. Anfang der Woche hatte schon Stürmer Maximilian Krauß (28) Dynamo die Favoritenrolle zugeschoben.

Wollitz spricht "rein statistisch von einem 50:50-Spiel", ehe er auf die größeren Möglichkeiten des Kontrahenten aus der sächsischen Landeshauptstadt verweist.

Hoppla, ganz viel Nüchternheit des Trainervulkans vor dem Duell der beiden Besten der 3. Liga. Oder ist das alles Taktik, um den Rivalen in falscher Sicherheit zu wiegen?

Wollitz thematisiert stattdessen das desaströse 2:4-Hinspiel, in dem Energie "chancenlos" war, als über den aktuellen sportlichen Erfolg oder den Heimvorteil ein Wort zu verlieren.

Mit dieser Understatement-Strategie fuhr Cottbus schon vor dem Rückrundenstart gegen Bielefeld gut und setzte mit dem souveränen 2:0-Auswärtssieg ein echtes Ausrufezeichen an die 3. Liga.