Energie-Cottbus-Blog: FCE erwischt Werder früh kalt, aber verspielt dann die Führung

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Energie-Cottbus-Blog: Der FCE trifft am Samstag zur XXL-Generalprobe vor dem Zweitligastart auf Werder Bremen.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Bevor die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) zum Zweitliga-Saisonstart am 9. August (13.30 Uhr) Hannover 96 empfängt, wartet am Samstag (1. August, 15 Uhr) noch die herausfordernde XXL-Generalprobe über 2x60 Minuten gegen den Bundesligisten Werder Bremen.

Dabei steht natürlich besonders Leo Bittencourt (32) im Fokus. Der Routinier ist diesen Sommer nach sieben Jahren an der Weser zu seinem Jugendklub in die Lausitz zurückgekehrt.

In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

1. August, 17.09 Uhr: Werder Bremen trifft zur Vorentscheidung

Das dritte Tor für die Grün-Weißen, der 18-jährige Paul Erevbenagie sorgt für die Vorentscheidung.

Der Youngster wird auf links geschickt und schließt dann mit der Innenseite platziert ins lange Eck ab. Das macht der Bundesligist am Ende dann auch einfach zu gut, Chancen zum Ausgleich waren vorher nämlich genügend da.

1. August, 16.57 Uhr: Letzte Pause vor dem Endspurt

Die finalen 30 Minuten stehen bevor, Energie liegt weiterhin 1:2 zurück.

Die vielen Wechsel haben der Struktur beider Teams nicht unbedingt gutgetan, dafür aber den Cottbusern. Es geht jetzt nämlich schneller auf und ab, wodurch die Wollitz-Elf zu besseren Gelegenheiten kommt. Werder auf der anderen Seite allerdings auch, wo Chuki eben die Latte getroffen hat. Beim FCE beleben vor allem Justin Butler und Christian Kinsombi das Spiel, die beide neu reingekommen sind.

1. August, 16.26 Uhr: Die zweite Hälfte läuft!

Weiter geht's im LEAG Energie Stadion!

Beide Teams haben ordentlich durchgewechselt für die zweiten 60 Minuten.

1. August, 16.07 Uhr: Halbzeit bei Energie Cottbus gegen Werder Bremen

Jetzt steht die längere Halbzeit in der Lausitz an, Energie geht mit einem 1:2-Rückstand in die zweiten 60 Minuten.

Nach einem starken Start hat sich Cottbus zwar die Führung aus der Hand nehmen lassen, dass es gegen einen Bundesligisten wie Werder aber nicht 120 Minuten Dominanz geben wird, war vorher klar. Immerhin konnte die Wollitz-Elf nach dem zweiten Bremer Treffer wieder mehr stattfinden und auch offensiv wieder Akzente setzen. Ein schlechter Auftritt ist das hier auf keinen Fall, zumal der immer noch strömende Regen keine ganz angenehmen Rahmenbedingungen bietet.

1. August, 15.51 Uhr: Werder Bremen dreht das Spiel, Energie Cottbus liegt zurück!

Führung verspielt, jetzt liegt Cottbus zurück! Samuel Mbangula krönt einen schicken Angriff des Erstligisten in der 45. Minute mit dem 2:1.

Dieses Mal legt Musah per schickem Steckpass rechts in den Strafraum auf, der zweite Bremer Treffer kommt allerdings nicht mehr ganz so überraschend. Energie kann mittlerweile immer weniger Entlastungsangriffe generieren und ist im weiterhin strömenden Regen hauptsächlich in der Verteidigung beschäftigt.

1. August, 15.36 Uhr: Erste Pause in Cottbus

Direkt danach dürfen sich die Kicker etwas erholen.

Eigentlich kam die Wollitz-Elf hier sehr gut rein und erwischte den Bundesligisten früh kalt. Zwar nahm Werder anschließend das Zepter immer mehr in die Hand, doch Energie präsentierte sich über weite Strecken vorn und hinten stabil, setzte auch immer wieder selbst Nadelstiche. Der Ausgleich fiel daher etwas aus dem Nichts, doch die Aufgabe scheint hier keinesfalls zu groß.

1. August, 15.35 Uhr: Werder Bremen gleicht aus

Die Lausitzer sind hier sehr gut drin in der Partie, kassieren jetzt aber trotzdem den Ausgleich - 1:1!

Jens Stage wird im Strafraum bedient und legt auf Salim Musah ab, der stark mit der Innenseite vollstreckt und Lotka im Cottbuser Kasten keine Chance lässt.

1. August, 15.22 Uhr: Verletzungspause in der Lausitz

Bittere Nachrichten für Werder Bremen: Abwehrtalent Mats Heitmann bleibt nach einem Zweikampf liegen, muss länger behandelt und schließlich ausgewechselt werden.

Marco Friedl kommt für den Youngster ins Spiel.

1. August, 15.09 Uhr: Energie Cottbus geht früh in Führung!

Das geht doch gut los! Cigerci nutzt einen Torwartfehler von Karl Hein und erzielt das 1:0.

Die neue Nummer eins der Bremer leistet sich im Aufbauspiel einen deftigen Bock und folgenschweren Fehlpass, den sich der Kapitän schnappt und dann locker leicht einnetzt.

1. August, 15.02 Uhr: Der XXL-Test zwischen Energie Cottbus und Werder Bremen ist unterwegs

Es schüttet aus Eimern in der Lausitz, aber trotzdem rollt jetzt der Ball!

Gespielt wird heute nominell über zweimal 60 Minuten, nach 30 Minuten jeder Halbzeit wird es aber noch einmal fünf Minuten Pause geben. Heißt: viergeteilte 120 Minuten mit einer längeren Halbzeit. Den Begriff Hydration Break sparen wir uns an dieser Stelle mal lieber, dazu müssen die Akteure nur den Mund öffnen und in den Himmel schauen.

Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa

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