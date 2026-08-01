01.08.2026 15:22 Energie-Cottbus-Blog: XXL-Test im strömenden Regen! Die Generalprobe gegen Bremen läuft

Energie-Cottbus-Blog: Der FCE trifft am Samstag zur XXL-Generalprobe vor dem Zweitligastart auf Werder Bremen.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt. Bevor die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) zum Zweitliga-Saisonstart am 9. August (13.30 Uhr) Hannover 96 empfängt, wartet am Samstag (1. August, 15 Uhr) noch die herausfordernde XXL-Generalprobe über 2x60 Minuten gegen den Bundesligisten Werder Bremen. Dabei steht natürlich besonders Leo Bittencourt (32) im Fokus. Der Routinier ist diesen Sommer nach sieben Jahren an der Weser zu seinem Jugendklub in die Lausitz zurückgekehrt. In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

1. August, 15.22 Uhr: Verletzungspause in der Lausitz

Bittere Nachrichten für Werder Bremen: Abwehrtalent Mats Heitmann bleibt nach einem Zweikampf liegen, muss länger behandelt und schließlich ausgewechselt werden. Marco Friedl kommt für den Youngster ins Spiel.

1. August, 15.09 Uhr: Energie Cottbus geht früh in Führung!

Das geht doch gut los! Cigerci nutzt einen Torwartfehler von Karl Hein und erzielt das 1:0. Die neue Nummer eins der Bremer leistet sich im Aufbauspiel einen deftigen Bock und folgenschweren Fehlpass, den sich der Kapitän schnappt und dann locker leicht einnetzt.

1. August, 15.02 Uhr: Der XXL-Test zwischen Energie Cottbus und Werder Bremen ist unterwegs

Es schüttet aus Eimern in der Lausitz, aber trotzdem rollt jetzt der Ball! Gespielt wird heute nominell über zweimal 60 Minuten, nach 30 Minuten jeder Halbzeit wird es aber noch einmal fünf Minuten Pause geben. Heißt: viergeteilte 120 Minuten mit einer längeren Halbzeit. Den Begriff Hydration Break sparen wir uns an dieser Stelle mal lieber, dazu müssen die Akteure nur den Mund öffnen und in den Himmel schauen.

1. August, 14.25 Uhr: So startet Energie Cottbus in die Generalprobe gegen Werder Bremen

Die Aufstellungen für den letzten Härtetest sind da! FCE-Coach Pele Wollitz lässt Leo Bittencourt gegen seine alten Kollegen von Beginn an ran, dazu startet auch Neuzugang Luca Erlein sofort in die ersten 60 Minuten: Energie Cottbus: Lotka - Rorig, Manu, Zaydan, Erlein - Michelbrink, Boziaris, Bittencourt, Cigerci - Copado, Engelhardt Werder Bremen schickt folgende Startelf ins Rennen: Hein - Heitmann, Wojcik, Coulibaly - Stage, Stalmach, Njinmah, Schmid, Mbangula - Grüll, Musah

Leo Bittencourt darf heute gegen seinen Ex-Klub beginnen. © Frank Hammerschmidt/dpa

30. Juli, 16.08 Uhr: Energie Cottbus macht mit Kino-Besuch auf sich aufmerksam

Coole Aktion der Zweitliga-Profis von Energie Cottbus: Als Team ging es am Mittwoch geschlossen ins Kino in den neuen Spider-Man-Film "Brand New Day". Das allerdings nicht in Alltagsklamotten, sondern im Kostüm! Linksverteidiger Anderson Lucoqui hatte die Aktion initiiert und freute sich darüber, dass alle mitmachten. "Ich habe die Jungs gefragt, ob sie sich darauf einlassen würden. Das hat sehr gut geklappt. Ich finde das wichtig für das Mannschaftsklima und dafür, eine Einheit zu werden. Die Aktion war sehr cool und hat allen Spaß gemacht", erzählte er der Lausitzer Rundschau. Für den 29-Jährigen ein Zeichen dafür, das er im richtigen Team spielt: "Ich glaube nicht, dass so etwas in jeder Mannschaft üblich ist. Aber das spricht für uns. Es zeigt, dass wir auch für solche Dinge offen sind und gerne gemeinsam Zeit verbringen."

Anderson Lucoqui rief die Spider-Man-Aktion ins Leben. © Robert Michael/dpa

30. Juli, 13.08 Uhr: Zweitliga-Rückkehr von Energie Cottbus (teilweise) im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Energie-Fans ohne Sky-Abo! Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga zeigt RTL die Sonntagskonferenz im Free-TV - das umfasst auch die Partie des FCE gegen Hannover 96. Die anderen beiden Spiele der Konferenz am 9. August um 13.30 Uhr sind der 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden und St. Pauli gegen Greuther Fürth. Hintergrund der neuen Übertragung ist die Übernahme von Sky durch RTL, wodurch sich der Free-TV-Sender die Übertragungsrechte für drei Sonntagskonferenzen im Laufe der Saison gesichert hat. Wie schon in der Saison zuvor zeigen RTL oder dessen Spartensender Nitro außerdem das Topspiel am Samstagabend. Wegen der Übernahme kommt es dabei aber zu einem Novum: Die RTL-Sendung wird dann auch bei Sky gezeigt, es werden keine separaten Übertragungen mehr gesendet.

25. Juli, 12.28 Uhr: Energie Cottbus holt Luca Erlein

Gerade erst vorgestellt, schon geht es weiter: Bayer 04 Leverkusen verleiht Luca Erlein (19) an Energie Cottbus. Der Erstligist hatte den jungen Rechtsverteidiger und Nachwuchsnationalspieler erst am Samstagvormittag als festen Neuzugang vom Oberhaus-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim bekannt gegeben. Nun soll das 19-jährige Defensivtalent bei den Lausitzern Spielpraxis sammeln. Der FCE hat den Wechsel allerdings noch nicht offiziell verkündet. An diesem Nachmittag steht für das Team von Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (61) ein XXL-Test gegen Liga-Konkurrent und Ost-Rivale Dynamo Dresden auf dem Programm. Alles rund ums Spiel gibt es hier.

Kommt auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen: Luca Erlein (19). © IMAGO / Sportimage

24. Juli, 10.40 Uhr: Teures Nachspiel für Energie Cottbus! Saftige Strafe für Aufstiegsparty in Regensburg

Zur Kasse bitte! Die Cottbuser Aufstiegsparty in Regensburg wird im Nachgang richtig teuer: Das Sportgericht des DFB verurteilte den Aufsteiger zu einer Geldstrafe in Höhe von 59.750 Euro. Laut DFB-Angaben brannten Energie-Fans an jenem Nachmittag während der Partie insgesamt 145 pyrotechnische Gegenstände ab, nach Abpfiff folgte der Platzsturm. Cottbus hat dem Urteil zugestimmt und kann bis zu 19.900 Euro für eigene sicherheitstechnische Maßnahmen verwenden.

Nach dem geschafften Aufstieg stürmten Energie-Fans den Rasen, zündeten auch dort Pyro. © Jens Niering/dpa

21. Juli, 13 Uhr: DFB-Nachwuchsfördertopf spült Energie Cottbus etwas Geld in die Kassen

Zahltag für Energie Cottbus! Der DFB hat die Summen veröffentlicht, die aus dem Nachwuchsfördertopf der Drittligisten der Saison 2025/26 hervorgehen. Die Lausitzer erhalten demnach 139.757,76 Euro, das bedeutet Platz neun unter 18 Teams (Hoffenheims U23 und Stuttgarts U23 außer Wertung). Spitzenreiter ist Jahn Regensburg, das 421.074,86 Euro kassiert. Der Betrag setzt sich zusammen aus der Anerkennung des Leistungszentrums sowie den Einsatzzeiten von deutschen U21-Spielern.

Energie Cottbus kassiert für die Saison 2025/26 vom DFB Geld für die Nachwuchsförderung. (Symbolfoto) © Norbert Neumann

20. Juli, 16.30 Uhr: FCE verpflichtet Kevin Kratzsch

Nach der Ankündigung von Coach Pele Wollitz (61) im XXL-Interview zum Abschluss des Trainingslagers folgte am Montagnachmittag die offizielle FCE-Bestätigung: Energie hat sich die Dienste von Torhüter Kevin Kratzsch (24) gesichert. Der 1,90 Meter große Schlussmann wechselt von Dauer-Viertligist Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz, füllt damit die letzte Lücke im Torhüter-Team der Cottbuser. "Wir haben volles Vertrauen in die Arbeit und Ansichten von Alexander Sebald, der sich mit vielen Kandidaten beschäftigt hat und fest davon überzeugt ist, dass wir den richtigen Keeper für unser Torhüterteam gefunden haben. Eine wichtige Personalie, die wir jetzt noch einige Wochen vor dem Start unter Dach und Fach bringen konnten", freut sich Cheftrainer Wollitz über den Transfer. Zu den Vertragsdetails machte der Zweitliga-Aufsteiger keine Angaben, laut "RevierSport" soll der FCE für Kratzsch, dessen Arbeitspapier beim Revierklub noch bis Sommer 2027 gelaufen wäre, aber eine hohe fünfstellige Ablöse gezahlt haben.

Kevin Kratzsch (24) schließt sich Energie Cottbus an. © FC Energie

15. Juli, 19.55 Uhr: Ex-Cottbuser Toni Stahl fliegt ins Tor des MSV Dusiburg

Der gebürtige Cottbuser und Ex-Energieler Toni Stahl (26) hat nach dem Abstieg mit dem 1. FC Schweinfurt einen neuen Verein gefunden: Der Keeper erhält einen Vertrag bei Drittligist MSV Duisburg, wo er zuvor im Probetraining offenbar überzeugt hatte. "Als ich mit dem MSV im Trainingslager war, hat sich mein positiver Eindruck nochmals verstärkt. Ich freue mich, endlich offiziell loslegen zu dürfen! Ich bin überzeugt von der Qualität der Mannschaft und davon, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen werden", so Stahl. Stahl wurde die vergangenen Wochen auch mit einer Rückkehr nach Cottbus in Verbindung gebracht. Nach TAG24-Recherchen war der Torhüter allerdings nie eine ernsthafte Option.

Toni Stahl (26) durfte sich schon im Testspiel im Tor des MSV Duisburg beweisen. © IMAGO / Nico Herbertz

15. Juli, 11.25 Uhr: 2. Bundesliga hat die Spieltage 3 bis 6 zeitgenau angesetzt

Die nächsten Termine für die Spieltage 3 bis 6 sind da! Energie Cottbus spielt gegen die SpVgg Greuther Fürth (H) und den VfL Wolfsburg (A) jeweils Samstag (13 Uhr) und gegen den Karlsruher SC (A) und St. Pauli (H) am Sonntag (13.30 Uhr). Alle bisher angesetzten Termine in der Übersicht: 1. Spieltag: Energie Cottbus - Hannover 96 (Sonntag, 9. August 2026, 13.30 Uhr) 2. Spieltag: Arminia Bielefeld - Energie Cottbus (Sonntag, 16. August 2026, 13.30 Uhr) 3. Spieltag: Energie Cottbus - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 29. August 2026, 13 Uhr) 4. Spieltag: VfL Wolfsburg - Energie Cottbus (Samstag, 5. September 2026, 13 Uhr) 5. Spieltag: Karlsruher SC - Energie Cottbus (Sonntag, 13. September 2026, 13.30 Uhr) 6. Spieltag: Energie Cottbus - St. Pauli (Sonntag, 20. September 2026, 13.30 Uhr)

Planungssicherheit auch für die Fans, die der 2. Liga entgegenfiebern. © Jens Niering/dpa

11. Juli, 17.55 Uhr: Gastgeber SpVgg Finsterwalde will sich Laune nicht vermiesen lassen

Gut zwei Stunden nach dem Spielabbruch hat sich der Sportplatz in Finsterwalde geleert. So unwürdig das Testspiel auch endete, die Gastgeber der SpVgg Finsterwalde und des VfB Finsterwalde wollen sich die Laune eines ansonsten tollen Fußballfestes nicht vermiesen lassen. Viele freiwillige Helfer sind noch dageblieben und trinken noch ein Kaltgetränk miteinander, während Energie mit dem Bus in Richtung Tirol abgezischt ist. TAG24 meldet sich am Sonntag aus Österreich wieder.

Nach dem Tumulten und dem Spielabbruch hat sich der Trubel in Finsterwalde gelegt. © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 15.08 Uhr: Spielabbruch nach Rassismus-Vorfall durch HFC-Fans

Hässliche Szenen auf den Rängen: nach einem harten Foul an der Seitenlinie kommt es erst zu einer Rudelbildung, anschließend kommt es zu Wortgefechten zwischen Energie-Spielern und Halle-Fans vor dem Gästeblock. King Manu stellt zwei HFC-Anhänger an den Pranger, ein Rassismus-Verdacht liegt nahe. Die Polizei marschiert auf und transportiert zwei HFC-Fans ab. Daraufhin bricht der Veranstaltungsleiter Partie aufgrund der aufgeheizten Gemengelage ab! Schluss nach 102 Minuten.