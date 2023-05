Der Titelkampf im Liveticker: Kurzfristig neuer Bayern-Schiri angesetzt!

Wer wird Deutscher Meister? Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum entscheidenden Fernduell zwischen dem BVB und dem FC Bayern.

Von Florian Mentele

Dortmund/Köln - Wird der Serienmeister nach elf Jahren endlich entthront? Nach dem Patzer des FC Bayern München am vorletzten Spieltag gegen Leipzig und dem verwandelten Satzball von Borussia Dortmund in Augsburg befindet sich der BVB in der Titel-Pole-Position. Ob die schwarz-gelbe Party am kommenden Wochenende dann auch wirklich steigt, erfahrt Ihr im TAG24-Liveticker.

Wieder die Bayern oder doch der BVB: Welches Team krönt sich am Samstag zum Deutschen Meister? © Sven Hoppe/dpa So spannend war die Bundesliga schon lange nicht mehr! Eine Begegnung vor Ende der Saison winkt der langjährige Verfolger mit 70 Punkten von der Spitze, während der Rekord-Champion mit 68 Zählern auf dem ungewohnten zweiten Tabellenplatz in Lauerstellung ausharren muss. Zum mit Spannung erwarteten Finale am Samstag (15.30 Uhr) ist die Ausgangslage klar: Sollte die Borussia vor heimischem Publikum im Signal Iduna Park gegen den 1. FSV Mainz 05 gewinnen, dann könnten sich die Münchner zeitgleich beim 1. FC Köln ein Bein ausreißen und müssten trotzdem Glückwünsche gen Ruhrpott schicken. Viel weniger darf aus Dortmunder Sicht allerdings nicht rumkommen, denn schon bei einem Unentschieden gepaart mit einem Bayern-Sieg würden Thomas Tuchel (49) und seine Mannen aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeiziehen. Der FCB hat im Moment 14 Treffer Vorsprung auf den Ballspielverein. FC Bayern München Hammer-Abgang im Sommer? PSG offenbar an Bayern-Star dran In unserem großen Liveticker zum Höhepunkt des Meisterrennens halten wir Euch über alle Vorgeschichten, Highlights, Tore und Jubelstürme auf dem Laufenden.

Freitag, 26. Mai, 21.26 Uhr: Wegen Zwayer-Erkrankung: Bayern-Schiri wurde kurzfristig geändert

Eigentlich werden Schiedsrichter lange vor ihren Einsätzen darüber informiert, welche Spiele sie leiten, um sich gut darauf vorbereiten zu können. Nicht so jedoch bei Sven Jablonski (33), der das finale Bayern-Spiel der Saison pfeift! Wie die Bild vermeldet, war eigentlich Felix Zwayer (42) als Unparteiischer für das Spiel Köln gegen Bayern eingeplant. Doch dieser erkrankte kurzfristig, sodass Jablonski einspringen musste. Offenbar erfuhr er selbst erst am Donnerstagabend von seiner Ansetzung für die wichtige Partie! Ein Nachteil für den FC Bayern sollte das aber nicht werden - der 33-Jährige gilt als großes deutsches Schiedsrichtertalent, bewahrte selbst in turbulenten Partien wie dem 4:3 im Hamburger Derby die Ruhe. Bleibt zu hoffen, dass er das auch im bisher größten Spiel seiner Karriere tut!

Sven Jablonski (33) wurde erst kurzfristig über seinen Einsatz im letzten Saisonspiel des FC Bayern informiert. © Marcus Brandt/dpa

Freitag, 26. Mai, 17.10 Uhr: Trauer um Michael Morhardt

Traurige Nachricht kurz vor dem Saisonfinale: Michael Morhardt (†55), Assistent von Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (46), ist verstorben. Er wäre eigentlich morgen beim Spiel von Dortmund gegen Mainz zum Einsatz gekommen. Mehr Infos findet Ihr in unserem TAG24-Artikel: "Im Urlaub verstorben: Trauer um Wolff-Fuss-Assistent Michael Morhardt!"

Freitag, 26. Mai, 16.50 Uhr: Jürgen Klopp wünscht Mainz Niederlage - für den BVB

Auf der Pressekonferenz vor dem letzten Liverpool-Spiel der Saison wurde der ehemalige BVB-Meistertrainer Jürgen Klopp (55) auf den Titelkampf in der Bundesliga angesprochen. Er sei nervös, aber wäre ausnahmsweise froh, wenn Dortmund Mainz schlage, gab Klopp zu, der beinahe 20 Jahre als Spieler und Trainer für die 05er tätig war. Denn er wünsche der ganzen Stadt Dortmund, dass sie die zehnjährige Siegesserie der Bayern endlich beenden können. "Ich hoffe, dass Dortmund gewinnt, ich denke, es ist lang genug. Ich kenne viele Leute in Dortmund", so "Kloppo", "es ist eine große Sache und ich hoffe, dass sie es schaffen können."

Der Dortmunder Meistermacher Jürgen Klopp (55) drückt seinem Ex-Klub im Titelkampf die Daumen - auch gegen seinen Herzensklub Mainz. © PATRIK STOLLARZ / AFP

26. Mai, 13.54 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel sieht nur Minimalchance

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel (49) hat vor der Meisterschafts-Entscheidung am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht versucht, mit verbalen Kampfansagen Richtung Borussia Dortmund Emotionen zu schüren. Der 49-Jährige blickt vielmehr realistisch auf die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag, in den Tabellenführer Borussia Dortmund als klarer Titelfavorit geht. "Wir müssen gewinnen - und dann brauchen wir Schützenhilfe", sagte Tuchel am Freitag. Er sprach von "einer Minimalchance". Die Bayern werden nur noch zum elften Mal nacheinander deutscher Meister, wenn sie bei zwei Punkten Rückstand an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln gewinnen und die Dortmunder zeitgleich im eigenen Stadion den FSV Mainz 05 nicht besiegen. "Es kann alles passieren, in jedem Spiel", sagte Tuchel zur Ausgangsposition im Titelkampf. "Es muss nur eine kleine Unaufmerksamkeit geben. Es kann Rote Karten, Elfmeterentscheidungen, Standardsituation, Rückstände geben, das kann immer passieren."

Thomas Tuchel (49) betont, dass im Meisterschaftskampf Kleinigkeiten entscheiden (können). © CHRISTOF STACHE / AFP

Freitag: 26. Mai, 8.28 Uhr: Effenberg begrüßt Bayern-Scheitern

Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg (57) könnte einem Scheitern der Münchener am kommenden Wochenende auch etwas Gutes abgewinnen! Es würde seiner Meinung nach die Sinne an der Säbener Straße schärfen. Das sagte "Effe" in einem Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur am Freitag. Der 57-Jährige ist zudem davon überzeugt, dass die Dortmunder sich den Titel nicht nehmen lassen. Danach verlangt der Champions-League-Sieger von 2001 ein knallharte Saisonanalyse von den Bayern! Seine ehemalige Mannschaftskollegen, Oliver Kahn (53) und Hasan Salihamidžić (46), die nun das Sagen in München haben, würde Effenberg aber nicht rauswerfen! "Das hat nichts mit der Freundschaft zu tun, die ich mit beiden habe – ich würde dasselbe auch Dortmund raten, wenn es am Samstag nicht klappt. Stabilität und Kontinuität in der Führung sind das Allerwichtigste. Auch in schweren Zeiten", so der ehemalige Nationalspieler.

Stefan Effenberg (57) spielte von 1990 bis 1992 sowie 1998 bis 2002 bei Bayern München. © GABRIEL BOUYS / AFP

Donnerstag, 25. Mai, 21.55 Uhr: Lothar Matthäus fällt hartes Urteil über FC Bayern

Der langjährige Bayern-Spieler und Sky-Experte Lothar Matthäus (62) hat sich bei Bild kritisch über den FC Bayern unter Thomas Tuchel (49) geäußert. "Natürlich wurden auch schon vor dem Trainerwechsel viele Fehler gemacht, die schließlich zu dieser Situation geführt haben. Aber die Mannschaft, die unter Nagelsmann noch auf Triple-Kurs lag, spielt unter Tuchel schlechter", sagte der 62-Jährige. Für ihn ist klar: Tuchel hat die Mannschaft verunsichert, anstatt sich vor sie zu stellen! Was den Ausgang der Meisterschaft angeht, ist sich der ehemalige Weltfußballer daher sicher: "Als heimstärkste Mannschaft der Liga wird sich Dortmund zu Hause gegen Mainz die Schale nicht mehr nehmen lassen."

Lothar Matthäus (62) hat eine klare Meinung, wer an der Bayern-Misere zumindest eine Teilschuld trägt. © Federico Gambarini/dpa

Donnerstag, 25. Mai, 18.51 Uhr: Pikant: Bayern-Gegner Köln winkt bei BVB-Meisterschaft Prämie!

Der ehemalige Kölner Anthony Modeste (35) wechselte im vergangenen Sommer zu den Schwarz-Gelben - sein Ex-Klub handelte dabei offenbar eine Meisterschaftsprämie aus. Das Pikante dabei: Der 1. FC Köln spielt am letzten Spieltag gegen den FC Bayern, bekommt so nochmal eine Extra-Motivation. Mehr darüber lest Ihr im TAG24-Artikel: "Irre Modeste-Prämie: So krass profitiert der 1. FC Köln, wenn der BVB den Titel holt"

Die Vertragskonditionen des ehemaligen Kölners Antony Modeste (35) sorgen vor dem Saisonfinale für Wirbel. © Bernd Thissen/dpa

Donnerstag, 25. Mai, 14.05 Uhr: BVB-Coach Edin Terzic will den "Weg krönen"

"Natürlich ist es für uns eine ganz besondere Woche. Dennoch ist der Schlüssel, dass man nichts Besonderes tut. Es geht nicht darum, außergewöhnliche Dinge einzufordern", erklärte der Trainer des Tabellenführers vor dem Showdown am Samstag. "Wir dürfen das nicht zu sehr an uns heranlassen. Das Spielfeld ist genauso groß wie letzte Woche. Und der Ball ist genauso rund wie letzte Woche", so Terzic (40) weiter. "Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit. Als Mannschaft, als Verein, als Stadt. Wir wollen unseren Weg mit einem Sieg am Samstag krönen." Ob Jude Bellingham (19) zum Saisonfinale zurückkehren kann, ließ er jedoch offen: "Bei Jude gibt es noch ein Fragezeichen. Er konnte sein Trainingsprogramm intensivieren. Das sieht ganz gut aus. Wir werden kurzfristig entscheiden."

Auch Edin Terzic (40) fiebert dem möglichen Gewinn der Meisterschaft entgegen. © Tom Weller/dpa

Donnerstag, 25. Mai, 7.06 Uhr: Jürgen Kohler legt sich vor dem Saisonfinale fest

Von 1995 bis 2002 spielte Jürgen Kohler (57) bei Borussia Dortmund, davor war er aber auch zwei Jahre für die Bayern am Ball. Vorm großen Showdown am Samstag ließ er in der Titelfrage trotzdem keine Zweifel aufkommen. "Ich bin überzeugt, dass die Dortmunder den Deckel drauf machen werden", sagte der Ex-Profi im Interview mit ran. Darüber hinaus läutete er das Ende der Bayern-Dominanz ein: "Es kann durchaus sein, dass in der nächsten Saison auch noch mal ein anderer Klub deutscher Meister wird." Dortmund habe in dieser Saison "das bessere Puzzle zusammen", wobei er insbesondere Angreifer Sébastien Haller (28) herausstellte: "Ich glaube nicht, dass die Dortmunder deutscher Meister wären, wenn Haller nicht gesund geworden wäre. Er ist einfach ein Unterschiedsspieler", so der frühere Innenverteidiger.

Mit dem BVB gewann Jürgen Kohler (57) 1997 sogar die Champions League. © CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX / AFP

Mittwoch, 24. Mai, 18.33 Uhr: Sebastian Kehl lobt Trainer Terzic: "Hat er herausragend gut gemeistert!"

Vor dem entscheidenden Meisterschaftsspiel hat sich Sebastian Kehl (43), Sportdirektor des BVB, lobend über Trainer Edin Terzic (40) geäußert.

"Mit wie vielen Themen er als Cheftrainer in seiner ersten vollen Saison umgehen musste, mit Sébastien Haller (28), mit dem großen Umbruch, den wir hatten, wo wir im November standen - ich finde, das hat er herausragend gut gemeistert", sagte Kehl über seinen Chefcoach. "Der Trainer ist unglaublich motiviert, die Mannschaft richtig auf diesen Samstag vorzubereiten und auch eine gewisse Leichtigkeit beizubehalten, denn die brauchen wir am Samstag." Darüber mache er sich aber keine Sorgen: "Er hat das herausragend gut bis dato gemacht und wird das auch am Samstag tun."

Edin Terzic (40, l.) und Sebastian Kehl (43) gemeinsam auf der Trainerbank: Kehl hat vollstes Vertrauen in seinen Chefcoach. © Marius Becker/dpa

Mittwoch, 24. Mai, 14.08 Uhr: Mats Hummels verlängert seinen Vertrag beim BVB

Jetzt also doch! Mats Hummels (34) hat seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund kurz vor dem Saisonfinale bis 2024 verlängert! Mehr Infos unter: "Kurz vorm wichtigen Meisterschafts-Spiel! Mats Hummels verlängert beim BVB".

Mittwoch, 24. Mai, 13.47 Uhr: TV-Sender Sky reagiert auf Public-Viewing-Wirbel

Schon am Dienstag teilte die Stadt Dortmund mit, dass es zur möglichen Meisterfeier - besser gesagt auf dem Weg dorthin - kein Public-Viewing-Angebot geben werde. "Wir konnten uns mit dem Sender Sky nicht über die Nutzung des Signals einigen", gab Oberbürgermeister Thomas Westphal (56, SPD) dazu als Begründung an, was vor allem im Netz eine schwarz-gelbe Welle der Empörung und Kritik auslöste. Mittlerweile hat der Pay-TV-Sender in einer Stellungnahme auf die Vorwürfe reagiert. Public Viewing sei aus verschiedenen Gründen keine Option. Das Geschäftsmodell der Sendeanstalt bestehe aus "Erlösen durch Abonnenten, zu denen sehr viele Hoteliers und Gastronomen gehören", hieß es bei Sky. "Um auch deren Interessen zu schützen und keinen Präzedenzfall zu schaffen, aber auch um Anfragen und Bundesligaclubs gleich zu behandeln, ist Public Viewing für uns grundsätzlich keine Option."

Mittwoch, 24. Mai, 10.10 Uhr: Sébastien Haller spürt die gigantische Sehnsucht nach der Schale

BVB-Stürmer Sébastien Haller (28) freut sich enorm auf eine mögliche Meisterparty in Dortmund, wie er nun im Interview mit der "Sport Bild" verriet. "Ich fahre manchmal mit meinem Auto über den Borsigplatz. Aber ich will diesen Platz unbedingt voll mit Menschen sehen. Es fehlen noch 90 Minuten, der letzte Schritt muss jetzt folgen!", so der 28-jährige Knipser, der große Teile der Saison aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung verpasst hatte. "Wir wollen alle unbedingt Teil eines so besonderen Klub-Moments werden", so Haller weiter. "Wir haben viel mit den Leuten und den Fans hier in Dortmund gesprochen, man spürt überall, wie gigantisch die Sehnsucht nach der Schale ist.

Die letzte Meisterschaft gelang dem BVB noch unter Jürgen Klopp (55). Darf auch Edin Terzic (40) die begehrte Schale bald in seinen Händen halten? © Torsten Silz/dpa

Mittwoch, 24. Mai, 10 Uhr: Dortmund erwartet 200.000 Fans zur Meisterfeier