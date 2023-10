Experte nimmt Boateng auseinander: "Zu langsam, Unsicherheit in der gesamten Abwehr!"

Jérôme Boateng erlebte keine guten zwei Jahren bei Olympique Lyon. Am Ende war er nur noch Bankdrücker, spielte ein einziges Mal über 90 Minuten. © FRANCK FIFE / AFP

Noch bevor die mögliche Tinte trocken ist, gibt es aber jede Menge Wirbel um den Weltmeister von 2014, der seit Sommer vereinslos war. Bei Olympique Lyon, wohin er 2021 nach seinem Aus in München gewechselt war, erhielt er keinen Vertrag mehr.

Und das war auch gut so, findet Hervé Penot, ein Journalist der französischen Sportzeitung L'Équipe: "Er war einfach nicht gut genug für die Trainer in Lyon. Er wär zu langsam, was für Unsicherheit in der gesamten Abwehr gesorgt hat. Laurent Blanc hat im vergangenen Januar sogar Dejan Lovren für die Innenverteidigung verpflichtet, weil er mit Boatengs Leistung nicht zufrieden war", sagte der Experte der Bild.

Nicht gerade das, was man über einen Mann hören möchte, der nicht nur die personellen Abwehr-Probleme des Rekordmeisters lösen soll.

Penot geht aber noch weiter: "Wenn Boateng nicht gerade wie die Fantasy-Figur Benjamin Button ist, die mit den Jahren immer jünger statt älter wird, würde ich es für einen Fehler der Bayern halten, ihn zu verpflichten."