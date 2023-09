FC Bayern würde dem DFB Julian Nagelsmann schenken, aber nicht gratis

Hansi Flick (58) verließ 2021 den FC Bayern in Richtung Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa

Er soll beim DFB nun aber Wunschkandidat Nummer eins von Sportdirektor Rudi Völler (63) sein, der am Dienstag selbst an der Seitenlinie im Signal-Iduna-Park stehen wird, wenn Deutschland in Spiel eins nach der Ära Flick auf Ex-Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr, live in der ARD) trifft.

Was haben die Bayern eigentlich von dieser Großzügigkeit? Ganz einfach: Sie bekommen den durchaus teuren Nagelsmann von ihrer Gehaltsliste. Hier ist nämlich der Haken, denn der Deutsche Fußball-Bund müsste laut Bild drei ausstehende Jahresgehälter Nagelsmanns übernehmen und auch ein versprochenes Ablöse-Länderspiel einlösen.

Der Rekordmeister und aktuelle Tabellenführer der Bundesliga hat damit durchaus Erfahrung, schließlich lösten sie auch den Vertrag mit Flick auf und machten damit den Weg zur Nationalelf frei.

Der Bammentaler besaß ursprünglich bei den Bayern einen Kontakt bis Ende Juni 2023, doch er überwarf sich mit den Verantwortlichen und verkündete einige Spieltage vor Ende der Saison 2021, dass er seinen Kontrakt nicht erfüllen wolle.

Der FC Bayern entsprach dem Wunsch schließlich und auch damals floss vom DFB keine Ablöse nach München.