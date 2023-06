Nach Wechselgedanken: Real Madrid baggert an Bayern-Duo!

Alphonso Davies (22, l.) und Benjamin Pavard (27, r.) feierten zusammen beim FC Bayern große Erfolge. Setzen sie ihre Titeljagd auch gemeinsam fort? © THOMAS KIENZLE / AFP

Nun könnte es den Franzosen und den Kanadier zum gleichen Klub ziehen: Real Madrid soll an beiden Abwehrspielern interessiert sein!

Eigentlich hat der spanische Vizemeister aktuell eher ein Stürmer-Problem: Nach dem Abgang von Karim Benzema (35) gen Saudi-Arabien benötigen die Königlichen einen neuen Angreifer, hier soll unter anderem Kai Havertz (23) eine Option sein.

Doch nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League und dem abgeschlagenen zweiten Platz in der Liga hinter dem FC Barcelona scheint der Hauptstadtklub auch allgemein am Kader schrauben zu wollen.

Jude Bellinghams (19) Wechsel von Borussia Dortmund zu Real soll nur noch eine Formalität sein, damit wäre die Zukunft im zentralen Mittelfeld der Königlichen gesichert.

Doch offenbar sieht der Rekordsieger der Königsklasse auch in der Abwehr Handlungsbedarf - und versucht es deshalb bei dem Bayern-Duo!