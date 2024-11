Stiefbruder droht Losfee: "Wenn Du die Bayern ziehst, bringe ich Dich um!"

Dortmund - Es kam, wie es kommen musste! Bevor Saxophonist André Schnura (31) am Sonntag als Losfee für die DFB-Pokalauslosung nach Dortmund reiste, gab sein Stiefbruder ihm eine klare Botschaft mit: "Du kannst alles machen, aber wenn Du die Bayern ziehst, bringe ich Dich um."

André Schnura (31) hatte EINEN Job, und den versemmelte er ordentlich. © imago/DeFodi

Der bei der EM bekannt gewordene Musiker dürfte mit Grummeln im Bauch den Heimweg angetreten haben, denn natürlich holte er genau diese Kugel aus dem Topf.

Schnura wurde in Leverkusen geboren, sein Stiefbruder ist glühender Anhänger von Bayer. Dass bei der Knaller-Paarung der FC Bayern im Achtelfinale auch noch Heimrecht genießt, dürfte die Sache nicht besser gemacht haben. "Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich nach Hause komme", scherzte Schnura nach der Ziehung in der ARD.

Genau aus diesem Grund hatte Leverkusen-Legende Rudi Völler (64) bislang jegliche Einladungen zur Auslosung ausgeschlagen und freute sich, schon bevor es ernst wurde, dass er nicht der "Schuldige" sein würde.

Als er aber die Kugeln der Werkself öffnete, konnte auch er es nicht glauben und meinte: "Ich fliege morgen mit meinen Leverkusenern nach Liverpool, die werden mich am Flughafen nicht mit Umarmungen empfangen", befürchtete er.