Barylla will Sachsenpokal mit Aue holen und Wiederaufstieg: "Kann mir den Verbleib vorstellen!"

Aue - "Beides sind Vereine, die des Finales absolut würdig sind", unterstrich Anthony Barylla (28), nachdem festgestanden hatte, dass Erzgebirge Aue am 23. Mai im Endspiel um den Sachsenpokal auf den FSV Zwickau treffen würde. Mehr Derbybrisanz geht eigentlich nicht! Die Veilchen pendeln zwischen Pokal-Lust und Liga-Frust.

Aues Anthony Barylla (28) macht klare Ansagen. © picture point/Sven Sonntag

Denn die einzigen beiden Pflichtspielerfolge 2026 gab es im Sachsenpokal mit dem Kantersieg über Lichtenstein im Viertelfinale und am Mittwochabend mit dem 2:0 über den Chemnitzer FC.

In Aue kommt es jetzt darauf an, die Spannung hochzuhalten, auch wenn der Abstieg am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden besiegelt sein könnte.

Barylla: "In der Liga sieht es nicht gut aus, aber noch haben wir dort vier Spiele. Unser großes Ziel bestand darin, ins Pokalfinale zu kommen. Jetzt stehen wir drin und wollen das Ding natürlich auch gewinnen."

Die seit 29 (!) Regionalliga-Heimspielen ungeschlagenen Zwickauer werden etwas dagegenhaben, aber als höherklassiger Akteur gehen die Veilchen genauso leicht favorisiert in die Partie, wie gegen die Himmelblauen.

Dort waren es am Ende die individuelle Klasse, speziell eines Marcel Bär (33), und die größere Tiefe auf der Bank, die den Unterschied zu Gunsten von Lila-Weiß ausmachten.