Dämpfer nach Fortschritt: 0:1-Rückstände brechen FCE das Genick!

Aue - Ein Schritt vor, zwei zurück: War die englische Woche gegen 1860 (2:0) , Aachen (1:0) und Essen (2:2) ein Fortschritt, folgte am letzten Freitag gegen Waldhof Mannheim (0:2) ein Rückfall, um nicht zu sagen ein absoluter Rückschritt. Das war vom ganzen Auftreten her indiskutabel. Kein Zweikampfverhalten, Pässe, die nicht mit Laufwegen übereinstimmten und umgekehrt sowie eine Konfusion bei gegnerischen Ecken. Sorry, lieber FCE, aber so wird's ganz schwer!

Die FCE-Fans gaben 90 Minuten Support. Der Funke sprang auf die Mannschaft nicht über, sie blieb leichenblass. © Frank Kruczynski

Ganz dicke Luft herrschte am Freitagabend im Lößnitztal. Während die Fankurve trotz des enttäuschenden Auftritts einen beachtlichen 90-minütigen Dauer-Support hinlegte, hagelte es von den restlichen Rängen nach Spielende Pfiffe. Sitzen die Konter über Kennedy Okpala, steht es 0:4.

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die nächste Mitgliederversammlung am 14. November eine ungemütliche wird, wenn nicht endlich das Ruder einmal komplett herumgerissen wird.

Dass es die Veilchen können, haben sie in besagter englischer Woche vor zwei Wochen gezeigt - klar auch mit Matchglück, aber das braucht es in engen Partien.

Gift dagegen sind die ständigen Rückstände. Siebenmal (!) in elf Spielen geriet die Härtel-Elf 0:1 ins Hintertreffen, punktete dabei nur beim 2:1 gegen Havelse. "Wenn du 1:0 in Führung gehst, ist das die halbe Miete", betont Marvin Stefaniak (30). Die Statistik bestätigt ihn. Aue holte in dem Fall bislang zwei Siege und ein Remis.