Transfer-Coup! Dimitrij Nazarov wechselt nach Aue-Abschied in die Regionalliga

Zum letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen den FC Ingolstadt verabschiedete sich Dimitrij Nazarov (33) von den FCE-Fans. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das gaben die Hessen am Donnerstagnachmittag auf der vereinseigenen Homepage bekannt.

Der 45-fache Nationalkicker Aserbaidschans gehörte bei den Veilchen in den letzten sieben Spielzeiten zu den Leistungsträgern. Im Laufe der vergangenen Saison steuerte er zehn Treffer und fünf Assists in 31 Drittliga-Einsätzen bei und war somit maßgeblich am Klassenerhalt des kriselnden Zweitliga-Absteigers beteiligt.

Allerdings konnten sich beide Parteien im Anschluss trotzdem nicht auf eine Verlängerung einigen, obwohl Sportchef Matthias Heidrich (45) eigentlich stets betont hatte, den torgefährlichen Mittelfeldspieler halten zu wollen.

Umso mehr freut sich der 33-jährige Routinier auf die neue Aufgabe am Bieberer Berg: "Was war, kann man nicht beeinflussen, aber die Zukunft kann man beeinflussen. Ich habe schon viel vom OFC gehört, es herrscht eine Wahnsinnsstimmung, der Verein ist für mich eine absolute Topadresse."

Und Nazarov fügte an: "Ich möchte mit dem OFC etwas entwickeln und freue mich einfach, dass es mit einem Team mit viel Leidenschaft und Mentalität losgeht. Jetzt heißt es, Schritt für Schritt unsere Ziele zu erreichen."