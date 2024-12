Entscheidung gefallen: Das ist der neue Trainer des FC Erzgebirge Aue

Aue - Die Fans haben ihren Wunschtrainer bekommen: Wie TAG24 bereits im Oktober vermutete , wird Jens Härtel neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue , tritt die Nachfolge von Pavel Dotchev (59) an und beginnt seine Amtszeit am 2. Januar.

Jens Härtel (55) wird neuer Trainer beim FC Erzgebirge Aue. © Alexander Neis/Eibner-Pressefoto/dpa

Damit ist den Veilchen ein Coup gelungen, anders kann man es nicht sagen. Der 55-Jährige wird gerade jetzt bei der Flut von Trainer-Entlassungen in der 3. Liga nicht nur in Aue auf dem Zettel gestanden haben. Doch er entschied sich für seine sächsische Heimat. Geboren wurde Härtel in Rochlitz, gelegen zwischen Chemnitz und Leipzig.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf eine Mannschaft mit Potenzial, den Kumpelverein mit Ambitionen und eine ganze Region mit Herzblut", sagte der neue Chefcoach nach seiner Vertragsunterschrift.

Dotchev musste am 22. November aufgrund der sportlichen Talfahrt seinen Hut nehmen.

Er wird die beiden bis zur Winterpause noch ausstehenden Partien beim SV Sandhausen und zu Hause gegen 1860 München live vor Ort verfolgen und Anfang Januar dann offiziell vorgestellt werden. Härtel wird seine neue Mannschaft im Trainingslager in Belek vom 4. bis 11. Januar richtig kennenlernen.

Nach der Freistellung Dotchevs hatte Co-Trainer und Ex-Profi Jörg Emmerich (50) interimsmäßig das Amt an der Seitenlinie übernommen. Er wird es gegen Sandhausen noch ausüben, gegen 1860 wird wird wohl Sportdirektor Steffen Heidrich (47) selbst, er ist Fußball-Lehrer, das Amt übernehmen.