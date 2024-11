Ohne Ballermann nichts los: Bär ist Aues Punktegarant!

So sagte Bär im Sommer 2023 nach seinem Wechsel von den Sechzigern aus der "Medienhochburg" München im TAG24 -Gespräch: "Ich mache gar keinen Hehl daraus, dass mir das alles ein bisschen zu viel wurde, weshalb ich mich frühzeitig dazu entschied, den Verein zu verlassen und all diese Nebengeräusche loszubekommen."

Gegen Saarbrücken hat Marcel Bär (u.) einen Schlag abbekommen, der behandelt wurde. © Picture Point/Gabor Krieg

Nun kam auch in Aue infolge der Niederlagenserie ungewöhnlich deutliche Unruhe auf. Wie ging Bär damit um und behielt trotzdem den kühlen Kopf?

Gerade ein Stürmer sollte sich vor dem Gehäuse bestenfalls keine Platte machen. Bär: "Ich habe in meiner Karriere schon viel miterlebt. Vielleicht schon fast alles in dieser 3. Liga, von Abstiegs- bis Aufstiegskampf. Ich weiß daher die Situation gut einzuschätzen. Vor allem habe ich immer an die Mannschaft geglaubt! Ich wusste, was wir können, und dass wir da wieder herauskommen."

Dass sein Knöchel nach der Saarbrücken-Partie bandagiert wurde, war nicht zu übersehen. Deswegen stellte TAG24 die für viele Fans bange Frage, die sich unweigerlich nach seiner Auswechslung stellte, nachdem er infolge eines Zweikampfs am Mittelkreis inklusive Tritt in die Achillesferse behandelt wurde.

"Es war ein harter Schlag. Aber nichts Gravierendes!" Gut für Bär, gut für Aue.