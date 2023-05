"Brutal stabilisiert!": 1. FC Magdeburg hält souverän die Klasse

Der 1. FC Magdeburg schloss die Saison mit einem 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld ab. © Tom Weller/dpa

Ein Rekordsieg mit dem 4:0 gegen Arminia Bielefeld zum Abschluss, insgesamt ein elfter Platz und der souveräne Klassenerhalt: Der 1. FC Magdeburg hat zwar nicht ganz die "sorgenfreie Saison" gespielt, die sich Sportdirektor Otmar Schork vor dem ersten Spieltag gewünscht hatte, letztlich aber doch historisches erreicht.

Erstmals in der Vereinsgeschichte wird der FCM zwei Saisons nacheinander in der 2. Bundesliga spielen und in der kommenden DFB-Pokal-Saison zum ersten Mal überhaupt im Profitopf vertreten sein.

"Wir haben zwei verschiedene Saisonhälften von der Punktanzahl her. Wir waren in der Rückrunde stabil, haben unsere Torchancen verwertet und konstant gepunktet, weil wir mit Daniel Heber und Jamie Lawrence die Standards besser verteidigt und die individuellen Fehler abgestellt haben", analysierte Trainer Christian Titz (52) die Saison.

In der Tat stehen den nur 17 Punkten bei minus dreizehn Treffern Tordifferenz aus der Hinrunde deutlich bessere 26 Punkte bei einer Tordifferenz von plus sechs aus der Rückrunde gegenüber.