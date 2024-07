FC St. Pauli im Trainingslager: Tag drei geht zu Ende

Nach einer Woche an der heimischen Kollaustraße bezog der FC St. Pauli am Montag ein elftägiges Trainingslager in Österreich. TAG24 ist live dabei.

Von Robert Stoll

Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) - Jetzt geht es ans Eingemachte! Der FC St. Pauli absolviert seit Montag ein elftägiges Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei!

Der FC St. Pauli bezieht ein zehntägiges Trainingslager in Österreich. © Georg Wendt/dpa Nach der ersten Trainingswoche unter Neu-Trainer Alexander Blessin (51) an der heimischen Kollaustraße geht es für den Tross der Kiezkicker auf Reisen. In Tirol absolviert der Bundesliga-Aufsteiger insgesamt drei Testspiele. Am 19. Juli steht die Partie gegen Greuther Fürth auf dem Plan, am 24. Juli wird doppelt gespielt, erst gegen Slaven Belupo, später gegen Olympique Lyon.

17. Juli, 17.43 Uhr: Profis kriegen nicht genug

Sechs Kicker bekommen nicht genug. Wie schon am Mittag waren Danel Sinani, Elias Saad, Scott Banks und Karol Mets mit am Start, am Nachmittag gesellten sich David Nemeth und Robert Wagner dazu und nahmen Keeper Kevin Jendrzej unter Beschuss.

17. Juli, 17.35 Uhr: Training beendet

Alexander Blessin pfeift in die Finger und beendet nach einer kurzen Besprechung die zweite Einheit des Tages. Am Donnerstag trainieren die Kiezkicker hinter verschlossenen Toren, ehe am Freitag der Testkick gegen Greuther Fürth ansteht.

17. Juli, 17.31 Uhr: Spielern ist Belastung anzumerken

Den Profis ist die hohe Belastung anzumerken. Das Spiel beider Mannschaften läuft nicht flüssig und ist von vielen Abspielfehlern und Ungenauigkeiten geprägt.

17. Juli, 17.13 Uhr: Ronny Seibt geht rein

Für Nachwuchskeeper Ronny Seibt ist das Training vorzeitig beendet. Seine Kollegen sind mittlerweile wieder auf den Hauptplatz zurückgekehrt und spielen Elf gegen Elf.

17. Juli, 17.10 Uhr: Smith verlässt den Platz

Nach einer guten halben Stunde war für Eric Smith schon wieder Schluss. Den Schweden zog es zurück ins Innere des Hotels.

17. Juli, 17.05 Uhr: Knie-Operation von Sören Ahlers erfolgreich

Wie der Verein soeben mitteilte, wurde der Torhüter im BG Klinikum in Hamburg am Knie operiert. Der Eingriff sei nötig gewesen, da eine konservative Behandlung des verletzten Knorpels nicht den erhofften Effekt gehabt hätte. Ahlers wird den Kiezkickern in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen.

17. Juli, 17.01 Uhr: Einheit nimmt Fahrt auf

Nach einem kurzen Handballspiel geht es wieder intensiv zur Sache. Ein Trio muss den Pass durch ein abgesteckten Bereich verhindern.

17. Juli, 16.50 Uhr: Eric Smith erstmalig wieder auf dem Rasen

Eric Smith dreht erstmals seine Runden auf dem Rasen. © Robert Stoll/TAG24

Eric Smith ist erstmals auf dem Rasen zu sehen. Dort dreht er seine Runden. Für Irvine geht es jetzt individuell weiter.

17. Juli, 16.40 Uhr: Trainer von Greuther Fürth stattet Besuch ab

Die Kiezkicker absolvieren auf dem Nebenplatz ihr Aufwärmprogramm. © Robert Stoll/TAG24

Die Mannschaft ist auf den Nebenplatz gezogen und absolviert dort ihr Aufwärmprogramm. Unter den Kiebitzen ist auch Fürth-Trainer Alexander Zorniger.

17. Juli, 16.27 Uhr: Trio kehrt auf den Rasen zurück, Nachrücker Schröder dabei

Jackson Irvine kehrt ins Mannschaftstraining zurück. © Robert Stoll/TAG24

Überpünktlich kehrten die Kiezkicker auf den Platz zurück. Mit dabei dieses Mal auch Simon Zoller, Philipp Treu und Jackson Irvine sowie Nachrücker Theo Schröder. Carlo Boukhalfa hingegen fehlt, er hat leichte muskuläre Probleme.