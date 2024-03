Hertha-Profi Dudziak droht bei St.-Pauli-Rückkehr Ärger mit seiner Mutter

Hamburg/Berlin - Dieses Spiel hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn! Jeremy Dudziak (28) kehrt am Sonntag (13.30 Uhr) mit seinem Verein Hertha BSC Berlin nicht nur an seine alte Wirkungsstätte, das Millerntor zurück, sondern auch in seine Geburtsstadt.

Dort hatte Dudziak zwischen 2015 und 2019 vier Jahre lang gekickt, seine längste Station im Profi-Bereich. "Und ich bin in Hamburg geboren, deswegen ist es immer besonders für mich", gab er zu. Am Sonntag könnte er mit einem Sieg aber nicht nur seinem Ex-Verein, sondern auch seiner Mutter wehtun. "Sie ist St.-Pauli-Fan", erklärte er.

"Gegen Kiel haben sie zur Halbzeit 3:0 geführt und wahrscheinlich gedacht, der Stecker ist schon gezogen. Schalke hat Mann gegen Mann gespielt und schließlich ist früh in der Partie ein wichtiger Spieler im Mittelfeld ausgefallen. Da hat man schon gesehen, dass die Abläufe nicht mehr so gepasst haben."

Für die Hertha gehe es am Sonntag vor allem darum, selbst mutig nach vorne zu spielen und aggressiv in den Zweikämpfen zu sein. "Sonst wird man immer wieder überspielt", erklärte er. Die eher mittelmäßigen letzten 135 St.-Pauli-Minuten wollte Dudziak nicht überbewerten.

Trotz vieler Möglichkeiten habe es die Hertha in der Vergangenheit zu selten geschafft, die Spiele zu gewinnen, bemängelte der 28-Jährige. Nun gelte das typische Motto: "Wir gucken von Spiel und zu Spiel und am Ende wird man sehen, wo wir landen."

Wo Hertha am Ende der Saison landet, entscheidet auch ein wenig über seine Zukunft. Gelingt der Aufstieg, verlängert sich Dudziaks Vertrag automatisch, gelingt er nicht, ist sie offen. Beide Seiten sollen aber an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sein. "Es gibt noch keinen Stand der Dinge", erklärte er auf Nachfrage. Sein Fokus liegt ohnehin erst einmal auf der Partie am Sonntag in seiner Heimat.