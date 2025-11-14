 3.770

St.-Pauli-Blog: Mets sieht gegen Haaland kein Land

St.-Pauli-Blog: Während Karol Mets in der WM-Quali mit Estland eine weitere Niederlage kassierte, feierte Joel Chima Fujita einen Testspielerfolg.

Hamburg - Krise! Nach einem guten Saisonstart ist der FC St. Pauli mächtig ins Straucheln gekommen, verlor zuletzt sieben Bundesliga-Spiele in Folge.

Weiter geht es für die Kiezkicker erst nach der Länderspielpause am 23. November (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin.

In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor.

14. November, 15.05 Uhr: Mets verliert mit Estland, Fujita wird bei Sieg eingewechselt

Für Karol Mets war am Donnerstagabend in Norwegen nichts zu holen. Mit Estland verlor der Abwehrspieler der Kiezkicker mit 1:4 (0:0). Superstar Erling Haaland und Ex-RB-Leipzig-Angreifer Alexander Sørloth trafen kurz nach der Pause jeweils doppelt, immerhin gelang Robi Saarma noch der Ehrentreffer.

Etwas besser lief es für Joel Chima Fujita. Beim 2:0-Testspielerfolg der Japaner über Ghana wurde der Mittelfeldspieler in der 68. Minute eingewechselt.

Karol Mets hat mit Estland deutlich gegen Norwegen und Superstar Erling Haaland mit 1:4 verloren.  © WITTERS

12. November, 11.46 Uhr: FC St. Pauli testet gegen Werder Bremen in der Winterpause

In der Länderspielpause verzichtet der FC St. Pauli auf ein Testspiel, in der Winterpause sieht das anders aus.

Wie der Verein mitteilte, absolvieren die Kiezkicker am 4. Januar (15.30 Uhr) am Millerntor gegen Werder Bremen eine Art Generalprobe vor dem Start eine Woche später gegen RB Leipzig.

Anfang Januar testet der FC St. Pauli gegen Liga-Rivale Werder Bremen.  © WITTERS

10. November, 16.40 Uhr: Acht St.-Pauli-Spieler auf Länderspielreise

In der anstehenden Länderspielpause sind gleich acht St.-Pauli-Spieler für ihre Nationen im Einsatz. Es stehen sowohl WM-Qualifikationsspiele als auch Testspiele auf dem Programm.

Die Übersicht:

Jackson Irvine und Connor Metcalfe: Testspiele mit Australien gegen Venezuela (15. November, 2 Uhr) und Kolumbien (19. November, 2 Uhr)

Karol Mets: WM-Quali mit Estland gegen Norwegen (13. November, 18 Uhr) und Testspiel gegen Zypern (18. November, 19 Uhr)

Joel Chima Fujita: Testspiele mit Japan gegen Ghana (14. November, 11.20 Uhr) und Bolivien (18. November, 11.15 Uhr)

Abdoulie Ceesay: Testspiel mit Gambia gegen Kuwait (18. November)

Andréas Hountondji: Testspiel mit Benin gegen Burkina Faso (18. November)

Danel Sinani: WM-Quali mit Luxemburg gegen Deutschland (14. November, 20.45 Uhr) und Nordirland (17. November, 20.45 Uhr)

Nikola Vasilj: WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien (15. November, 20.45 Uhr) und Österreich (18. November, 20.45 Uhr)

St. Paulis Danel Sinani (28, r.) trifft mit der luxemburgischen Nationalmannschaft am Freitag auf die DFB-Elf. (Archivfoto)  © IMAGO / Majerus

9. November, 14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Wie üblich sind eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen da. Beide Mannschaften beginnen mit folgender Elf:

SC Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Manzambi, Beste, Y. Suzuki, Grifo - Adamu

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Metcalfe - Kaars, Pereira Lage

Bei den Kiezkickern rücken Pyrka, Metcalfe und Kaars für Saliakas (Adduktorenverletzung), Sinani und Afolayan (beide Bank) in die Startelf.

Danel Sinani (l) wird in Freiburg zunächst auf der Bank neben Fin Stevens Platz nehmen.  © WITTERS

8. November, 14.15 Uhr: Diese Spieler fehlen gegen Freiburg

Der FC St. Pauli hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag mit personellen Problemen zu kämpfen. Neben David Nemeth wird auch weiterhin Adam Dzwigala ausfallen. "Er hat muskuläre Probleme in der seitlichen Bauchmuskelverletzung. Es war am Anfang schmerzhaft, aber er kann sich jetzt wieder bewegen. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht abzusehen", erklärte Trainer Alexander Blessin.

Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter Manolis Saliakas, der ein paar Probleme gehabt hat. "Wir müssen nochmal schauen, wie es bei ihm aussieht."

Gut hingegen läuft der Prozess bei Ricky-Jade Jones, der sein Programm abgespult hat. "Wir wollen ihm aber die Länderspielpause nochmal geben. Ich bin guter Dinge, dass er spätestens nach der Länderspielpause zur Verfügung steht", so Blessin.

Nach seiner Schulterverletzung ist Ricky-Jade Jones wieder voll im Training. Nach der Länderspielpause soll er eine Option sein.  © WITTERS

6. November, 17.28 Uhr: Millentor-Stadion gehört nun den Mitgliedern

Die Genossenschaft des FC St. Pauli hat die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernommen. Das teilten die Kiezkicker am Donnerstag mit.

Dadurch besitzen die Mitglieder nun offiziell die Arena. Der Verein sprach in einer Mitteilung von einem "historischen Moment".

Der Verein könne nun aus eigenen Kräften wichtige Investitionen voranbringen, wie den Ausbau des Leistungszentrums an der Kollaustraße, verdeutlichte Wilken Engelbracht, kaufmännischer Geschäftsleiter des Vereins.

Das Millerntor-Stadion gehört nun offiziell den Mitgliedern des FC St. Pauli. Die Genossenschaft hat die Mehrheit an der Arena übernommen. (Archivfoto)  © Christian Charisius/dpa

5. November, 15.13 Uhr: DFL terminiert Spieltage 13 bis 19 inklusive Stadtderby

St.-Pauli-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 zeitgenau terminiert, darunter das Stadtderby-Rückspiel gegen den HSV im Januar.

Die Spiele in der Übersicht:

  • Samstag, 6. Dezember, 15.30 Uhr: Köln - St. Pauli
  • Samstag, 13. Dezember, 15.30 Uhr: St. Pauli - Heidenheim
  • Sonntag, 21. Dezember, 15.30 Uhr: Mainz - St. Pauli
  • Samstag, 10. Januar, 15.30 Uhr: St. Pauli - Leipzig
  • Mittwoch, 14. Januar, 18.30 Uhr: Wolfsburg - St. Pauli
  • Samstag, 17. Januar, 15.30 Uhr: Dortmund - St. Pauli
  • Freitag, 23. Januar, 20.30 Uhr: St. Pauli - HSV
Das Stadtderby-Rückspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV findet erneut an einem Freitagabend statt.  © WITTERS

4. November, 11.04 Uhr: Ex-Trainer Hürzeler heiß auf Vasilj

In der vergangenen Saison gehörte Nikola Vasilj zu den besten Torhütern der Bundesliga, und auch in der aktuellen Spielzeit überzeugt er trotz einiger Patzer.

Kein Wunder, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Laut SportBild sollen die beiden Premier-League-Vereine FC Brentford und Brighton&Hove Albion, wo Ex-Trainer Fabian Hürzeler an der Seitenlinie steht, Vasilj derzeit scouten.

Sein Vertrag soll noch bis zum kommenden Sommer laufen, sein Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj ist ins Visier von mehreren Premier-League-Vereinen geraten.  © Marcus Brandt/dpa

3. November, 14.48 Uhr: Adam Dzwigala fällt mehrere Wochen aus

Bittere Nachricht für die Kiezkicker: Abwehrspieler Adam Dzwigala fällt mit einer Bauchmuskelverletzung mehrere Wochen aus. Bereits am Samstag hatte der Pole bei der Niederlage gegen Gladbach im Kader gefehlt.

Wann Dzwigala wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar. Gegen den SC Freiburg am Sonntag fehlt er definitiv, ob er nach der Länderspielpause schon gegen Union Berlin wieder mit von der Partie sein kann, ist fraglich.

Adam Dzwigala wird St. Pauli mehrere Wochen fehlen.  © WITTERS

2. November, 21.20 Uhr: Halbautomatische Abseitstechnologie liefert falsches Ergebnis

Bei der 0:4-Niederlage gegen Gladbach hat nicht nur der FC St. Pauli versagt, sondern auch die halbautomatische Abseitstechnologie am Millerntor. Beim 0:1 durch Haris Tabakovic (15.) lieferte sie ein falsches Ergebnis.

"Selbstverständlich ist das ein Ärgernis, weil man bezahlt ja, um etwas zu bekommen", sagte St. Paulis Präsident Oke Göttlich dem Pay-TV-Sender Sky. "Wenn man das nicht bekommt, dann muss man ja zumindest mal die Frage stellen dürfen, ob man das Geld dann vielleicht irgendwann wieder zurückbekommt."

Es war bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Fall, dass die Technik nicht funktionierte. "Bei der Überprüfung der Abseitsentscheidung in der 15. Minute hat die halbautomatische Abseitstechnologie leider ein falsches Ergebnis geliefert, weil eine Abseitslinie am falschen Abwehrspieler gezogen wurde", erklärte der DFB.

Festgestellt wurde dies vom Videoassistenten beim obligatorischen Plausibilitätscheck, der dann selbst die Linie zog. "Ich bin gespannt, welche Argumente die Schiedsrichter GmbH, die wir ja auch mit sehr viel mehr Geld ausgestattet haben in dieser Saison, findet, woran es liegt", sagte Göttlich.

Sky-Experte Dietmar Hamann sprach sogar von „Wettbewerbsverzerrung“, wenn die Abseitstechnik am Wochenende in acht Stadien funktioniere, in einem jedoch nicht. Und das in dieser Saison bislang permanent.

Sky-Experte Dietmar Hamann kritisierte die mangelhafte halbautomatische Abseitstechnik am Millerntor.  © Sven Hoppe/dpa

2. November, 18.45 Uhr: Das sagt Andreas Bornemann zum DFB-Pokal-Los

Gerade erst standen sich St. Pauli und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gegenüber, Anfang Dezember treffen sie erneut aufeinander. Das ergab die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals am Sonntag.

Sportchef Andreas Bornemann sagte dazu: "Der Pokal ist ein großartiger Wettbewerb, in dem wir natürlich versuchen werden, ins Viertelfinale einzuziehen – auch wenn unser absoluter Fokus derzeit auf der Liga liegt."

Trainer Alexander Blessin freut sich bereits auf die Revanche: "Auswärts bei Gladbach, das ist eine große Herausforderung. Wir hätten natürlich lieber am Millerntor gespielt, aber wir werden alles geben, um im Pokal erneut Revanche für eine Niederlage in der Liga zu nehmen."

Gespielt wird am 2. und 3. Dezember. Die Paarungen werden noch zeitgenau terminiert.

Titelfoto: WITTERS

