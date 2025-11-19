 4.374

St.-Pauli-Blog: Vasilj verpasst Sieg und muss in die Play-offs

St.-Pauli-Blog: Nikola Vasilj hat trotz starker Leistung die direkte WM-Quali verpasst. Mit Bosnien kam er im Gruppenfinale in Österreich nur zu einem 1:1.

Hamburg - Die Vorbereitung läuft! Der FC St. Pauli bereitet sich auf die Partie am Sonntag gegen Union Berlin (17.30 Uhr) vor und will nach sieben Liga-Pleiten am Stück endlich den Bock umstoßen.

Zahlreiche Spieler fehlen allerdings noch im Training, da sie mit ihren Nationalteams im Einsatz waren.

In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor.

19. November, 7 Uhr: Nikola Vasilj verpasst mit Bosnien die direkte WM-Quali

Nikola Vasilj hat mit der bosnischen Nationalmannschaft die direkte Qualifikation für die WM verpasst. In einem dramatischen Gruppenfinale kam der FCSP-Keeper in Österreich nur zu einem 1:1 und muss jetzt in die Play-offs.

Nach der frühen Führung durch Gladbach-Angreifer Haris Tabakovic (12. Minute) hielt Vasilj lange Zeit seinen Kasten sauber, doch in der 77. Minute sorgte Michael Gregoritsch für den viel umjubelten Ausgleich, der Österreich den Gruppensieg sicherte. Bosnien muss nun den Umweg gehen und hoffen, dass es sich im März in den zwei entscheidenden Spielen durchsetzt.

Nikola Vasilj verpasste mit der bosnischen Nationalmannschaft die direkte WM-Qualifikation und muss in die Play-offs.  © WITTERS

18. November, 8.40 Uhr: Danel Sinani mit Null-Punkte-Quali

Für Danel Sinani und die luxemburgische Nationalmannschaft hat die WM-Quali mit einer Ernüchterung geendet. Auch das letzte Gruppenspiel in Nordirland ging mit 0:1 verloren.

Damit blieb Luxemburg punktlos und belegte abgeschlagen in der Gruppe der DFB-Elf den letzten Platz. Dies spiegelte allerdings nicht die Leistungen des Teams wieder, das sich durchaus den einen oder anderen Zähler für ihre couragierten Auftritte verdient gehabt hätte.

Danel Sinani spielte in fünf von sechs WM-Qualispielen für Luxemburg, holte aber keinen Punkt.  © IMAGO / Gerry Schmit

17. November, 12.17 Uhr: Ex-Kiezkicker Andriy Polunin verstirbt während Benefizspiel

Traurige Nachrichten aus der Ukrainer! Der ehemalige Bundesliga-Profi Andriy Polunin ist am Samstag während eines Legendenspiels in seiner Heimat verstorben. Dies gab unter anderem der ukrainische Fußballverband bekannt.

Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte an einem Benefizspiel für Veteranen teilgenommen und war dort plötzlich kollabiert. Trotz ärztlicher Hilfe verstarb er.

Polunin spielte in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und Rot-Weiß Essen. Zuletzt war als Scout für Metalist 1925 Charkiw tätig.

Der ehemalige St.-Pauli-Profi Andriy Polunin (54) ist bei einem Fußballspiel in seiner ukrainischen Heimat kollabiert und verstorben.  © WITTERS

16. November, 13.39 Uhr: Nikola Vasilj tankt Selbstvertrauen bei Länderspiel

Wichtig: Nach zuletzt sehr schwachen Auftritten im St.-Pauli-Trikot konnte Keeper Nikola Vasilj (29) bei der Nationalmannschaft ein wenig Selbstvertrauen tanken. Mit Bosnien-Herzegowina gewann der Schlussmann in der WM-Quali mit 3:1 gegen Rumänien.

Vasilj zeigte einige gute Paraden und darf nun weiter von der WM-Teilnahme träumen: Am Dienstag (20.45 Uhr) steigt das entscheidende Duell gegen Tabellenführer Österreich. Die Playoffs haben die Bosnier schon sicher, ein Sieg wäre jedoch gleichbedeutend mit der direkten Teilnahme.

Abgesehen von Vasilj waren am Samstag auch Jackson Irvine (32) und Connor Metcalfe (26) mit der australischen Nationalmannschaft im Einsatz. Ihr Testspiel gegen Venezuela ging mit 0:1 verloren. Metcalfe spielte 66 Minuten, Irvine kam in der 78. Minute ins Spiel.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (29) hatte gegen Rumänien seinen Anteil daran, dass die bosnische Nationalelf gewann und weiter von der WM träumen darf. (Archivfoto)  © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

15. November, 15.18 Uhr: Oke Göttlich wiedergewählt, Stadionausbau in Planung

Der amtierende Präsident Oke Göttlich wurde mit 93,5 Prozent wiedergewählt.

Gegenkandidaten hatte er keine. 894 der fast 1000 stimmberechtigten Mitglieder votierten für den Präsidenten, der seit 2014 an der Spitze des Clubs steht und nun seine vierte und letztmögliche Amtszeit beginnt.

Neben der Wahl konkretisierte die langfristigen Pläne zur Erweiterung des Millerntor-Stadions. Das Ziel seien 40.000 bis 50.000 Plätze, sagte er.

Oke Göttlich (49) wurde bei der Mitgliederversammlung am 15. November wiedergewählt.  © Gregor Fischer/dpa

14. November, 20 Uhr: Danel Sinani gegen Deutschland in der Startelf

Für Danel Sinani dürfte es eines der bisherigen Highlights seiner Karriere sein. Der Kiezkicker trifft mit der Nationalmannschaft Luxemburgs auf Deutschland und steht dabei in der Startelf.

Das Hinspiel hatte er aufgrund einer Gelbsperre noch verpasst.

14. November, 15.05 Uhr: Mets verliert mit Estland, Fujita wird bei Sieg eingewechselt

Für Karol Mets war am Donnerstagabend in Norwegen nichts zu holen. Mit Estland verlor der Abwehrspieler der Kiezkicker mit 1:4 (0:0). Superstar Erling Haaland und Ex-RB-Leipzig-Angreifer Alexander Sørloth trafen kurz nach der Pause jeweils doppelt, immerhin gelang Robi Saarma noch der Ehrentreffer.

Etwas besser lief es für Joel Chima Fujita. Beim 2:0-Testspielerfolg der Japaner über Ghana wurde der Mittelfeldspieler in der 68. Minute eingewechselt.

Karol Mets hat mit Estland deutlich gegen Norwegen und Superstar Erling Haaland mit 1:4 verloren.  © WITTERS

12. November, 11.46 Uhr: FC St. Pauli testet gegen Werder Bremen in der Winterpause

In der Länderspielpause verzichtet der FC St. Pauli auf ein Testspiel, in der Winterpause sieht das anders aus.

Wie der Verein mitteilte, absolvieren die Kiezkicker am 4. Januar (15.30 Uhr) am Millerntor gegen Werder Bremen eine Art Generalprobe vor dem Start eine Woche später gegen RB Leipzig.

Anfang Januar testet der FC St. Pauli gegen Liga-Rivale Werder Bremen.  © WITTERS

10. November, 16.40 Uhr: Acht St.-Pauli-Spieler auf Länderspielreise

In der anstehenden Länderspielpause sind gleich acht St.-Pauli-Spieler für ihre Nationen im Einsatz. Es stehen sowohl WM-Qualifikationsspiele als auch Testspiele auf dem Programm.

Die Übersicht:

Jackson Irvine und Connor Metcalfe: Testspiele mit Australien gegen Venezuela (15. November, 2 Uhr) und Kolumbien (19. November, 2 Uhr)

Karol Mets: WM-Quali mit Estland gegen Norwegen (13. November, 18 Uhr) und Testspiel gegen Zypern (18. November, 19 Uhr)

Joel Chima Fujita: Testspiele mit Japan gegen Ghana (14. November, 11.20 Uhr) und Bolivien (18. November, 11.15 Uhr)

Abdoulie Ceesay: Testspiel mit Gambia gegen Kuwait (18. November)

Andréas Hountondji: Testspiel mit Benin gegen Burkina Faso (18. November)

Danel Sinani: WM-Quali mit Luxemburg gegen Deutschland (14. November, 20.45 Uhr) und Nordirland (17. November, 20.45 Uhr)

Nikola Vasilj: WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien (15. November, 20.45 Uhr) und Österreich (18. November, 20.45 Uhr)

St. Paulis Danel Sinani (28, r.) trifft mit der luxemburgischen Nationalmannschaft am Freitag auf die DFB-Elf. (Archivfoto)  © IMAGO / Majerus

9. November, 14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Wie üblich sind eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen da. Beide Mannschaften beginnen mit folgender Elf:

SC Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Manzambi, Beste, Y. Suzuki, Grifo - Adamu

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Metcalfe - Kaars, Pereira Lage

Bei den Kiezkickern rücken Pyrka, Metcalfe und Kaars für Saliakas (Adduktorenverletzung), Sinani und Afolayan (beide Bank) in die Startelf.

Danel Sinani (l) wird in Freiburg zunächst auf der Bank neben Fin Stevens Platz nehmen.  © WITTERS

8. November, 14.15 Uhr: Diese Spieler fehlen gegen Freiburg

Der FC St. Pauli hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag mit personellen Problemen zu kämpfen. Neben David Nemeth wird auch weiterhin Adam Dzwigala ausfallen. "Er hat muskuläre Probleme in der seitlichen Bauchmuskelverletzung. Es war am Anfang schmerzhaft, aber er kann sich jetzt wieder bewegen. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht abzusehen", erklärte Trainer Alexander Blessin.

Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter Manolis Saliakas, der ein paar Probleme gehabt hat. "Wir müssen nochmal schauen, wie es bei ihm aussieht."

Gut hingegen läuft der Prozess bei Ricky-Jade Jones, der sein Programm abgespult hat. "Wir wollen ihm aber die Länderspielpause nochmal geben. Ich bin guter Dinge, dass er spätestens nach der Länderspielpause zur Verfügung steht", so Blessin.

Nach seiner Schulterverletzung ist Ricky-Jade Jones wieder voll im Training. Nach der Länderspielpause soll er eine Option sein.  © WITTERS

6. November, 17.28 Uhr: Millentor-Stadion gehört nun den Mitgliedern

Die Genossenschaft des FC St. Pauli hat die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernommen. Das teilten die Kiezkicker am Donnerstag mit.

Dadurch besitzen die Mitglieder nun offiziell die Arena. Der Verein sprach in einer Mitteilung von einem "historischen Moment".

Der Verein könne nun aus eigenen Kräften wichtige Investitionen voranbringen, wie den Ausbau des Leistungszentrums an der Kollaustraße, verdeutlichte Wilken Engelbracht, kaufmännischer Geschäftsleiter des Vereins.

Das Millerntor-Stadion gehört nun offiziell den Mitgliedern des FC St. Pauli. Die Genossenschaft hat die Mehrheit an der Arena übernommen. (Archivfoto)  © Christian Charisius/dpa

5. November, 15.13 Uhr: DFL terminiert Spieltage 13 bis 19 inklusive Stadtderby

St.-Pauli-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 zeitgenau terminiert, darunter das Stadtderby-Rückspiel gegen den HSV im Januar.

Die Spiele in der Übersicht:

  • Samstag, 6. Dezember, 15.30 Uhr: Köln - St. Pauli
  • Samstag, 13. Dezember, 15.30 Uhr: St. Pauli - Heidenheim
  • Sonntag, 21. Dezember, 15.30 Uhr: Mainz - St. Pauli
  • Samstag, 10. Januar, 15.30 Uhr: St. Pauli - Leipzig
  • Mittwoch, 14. Januar, 18.30 Uhr: Wolfsburg - St. Pauli
  • Samstag, 17. Januar, 15.30 Uhr: Dortmund - St. Pauli
  • Freitag, 23. Januar, 20.30 Uhr: St. Pauli - HSV
Das Stadtderby-Rückspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV findet erneut an einem Freitagabend statt.  © WITTERS

4. November, 11.04 Uhr: Ex-Trainer Hürzeler heiß auf Vasilj

In der vergangenen Saison gehörte Nikola Vasilj zu den besten Torhütern der Bundesliga, und auch in der aktuellen Spielzeit überzeugt er trotz einiger Patzer.

Kein Wunder, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Laut SportBild sollen die beiden Premier-League-Vereine FC Brentford und Brighton&Hove Albion, wo Ex-Trainer Fabian Hürzeler an der Seitenlinie steht, Vasilj derzeit scouten.

Sein Vertrag soll noch bis zum kommenden Sommer laufen, sein Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj ist ins Visier von mehreren Premier-League-Vereinen geraten.  © Marcus Brandt/dpa

3. November, 14.48 Uhr: Adam Dzwigala fällt mehrere Wochen aus

Bittere Nachricht für die Kiezkicker: Abwehrspieler Adam Dzwigala fällt mit einer Bauchmuskelverletzung mehrere Wochen aus. Bereits am Samstag hatte der Pole bei der Niederlage gegen Gladbach im Kader gefehlt.

Wann Dzwigala wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar. Gegen den SC Freiburg am Sonntag fehlt er definitiv, ob er nach der Länderspielpause schon gegen Union Berlin wieder mit von der Partie sein kann, ist fraglich.

Adam Dzwigala wird St. Pauli mehrere Wochen fehlen.  © WITTERS

2. November, 21.20 Uhr: Halbautomatische Abseitstechnologie liefert falsches Ergebnis

Bei der 0:4-Niederlage gegen Gladbach hat nicht nur der FC St. Pauli versagt, sondern auch die halbautomatische Abseitstechnologie am Millerntor. Beim 0:1 durch Haris Tabakovic (15.) lieferte sie ein falsches Ergebnis.

"Selbstverständlich ist das ein Ärgernis, weil man bezahlt ja, um etwas zu bekommen", sagte St. Paulis Präsident Oke Göttlich dem Pay-TV-Sender Sky. "Wenn man das nicht bekommt, dann muss man ja zumindest mal die Frage stellen dürfen, ob man das Geld dann vielleicht irgendwann wieder zurückbekommt."

Es war bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Fall, dass die Technik nicht funktionierte. "Bei der Überprüfung der Abseitsentscheidung in der 15. Minute hat die halbautomatische Abseitstechnologie leider ein falsches Ergebnis geliefert, weil eine Abseitslinie am falschen Abwehrspieler gezogen wurde", erklärte der DFB.

Festgestellt wurde dies vom Videoassistenten beim obligatorischen Plausibilitätscheck, der dann selbst die Linie zog. "Ich bin gespannt, welche Argumente die Schiedsrichter GmbH, die wir ja auch mit sehr viel mehr Geld ausgestattet haben in dieser Saison, findet, woran es liegt", sagte Göttlich.

Sky-Experte Dietmar Hamann sprach sogar von „Wettbewerbsverzerrung“, wenn die Abseitstechnik am Wochenende in acht Stadien funktioniere, in einem jedoch nicht. Und das in dieser Saison bislang permanent.

Sky-Experte Dietmar Hamann kritisierte die mangelhafte halbautomatische Abseitstechnik am Millerntor.  © Sven Hoppe/dpa

2. November, 18.45 Uhr: Das sagt Andreas Bornemann zum DFB-Pokal-Los

Gerade erst standen sich St. Pauli und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gegenüber, Anfang Dezember treffen sie erneut aufeinander. Das ergab die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals am Sonntag.

Sportchef Andreas Bornemann sagte dazu: "Der Pokal ist ein großartiger Wettbewerb, in dem wir natürlich versuchen werden, ins Viertelfinale einzuziehen – auch wenn unser absoluter Fokus derzeit auf der Liga liegt."

Trainer Alexander Blessin freut sich bereits auf die Revanche: "Auswärts bei Gladbach, das ist eine große Herausforderung. Wir hätten natürlich lieber am Millerntor gespielt, aber wir werden alles geben, um im Pokal erneut Revanche für eine Niederlage in der Liga zu nehmen."

Gespielt wird am 2. und 3. Dezember. Die Paarungen werden noch zeitgenau terminiert.

