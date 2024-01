St.-Pauli-Dreamteam Fabian Hürzeler und Marcel Hartel? "Hätte ihm in den Arsch getreten"

"Da kann ich alle beruhigen, dass wir ein sehr inniges Verhältnis haben", so der derzeit jüngste Cheftrainer über seinen Zehner.

Natürlich sei das Verhältnis von Trainer zu Spieler abseits dieser hypothetischen Überlegung ein anderes, doch auch in der Realität verstünde er sich mit Hartel prächtig.

"Ab und an hätte ich ihm in den Arsch getreten, wenn er zu viele Sperenzien gemacht und zu kompliziert gespielt hätte", erklärte er lachend und mit einem halben Augenzwinkern.

Mittelfeldspieler Marcel Hartel (28) ist derzeit Top-Scorer der 2. Bundesliga. © Roland Weihrauch/dpa

Marcel Hartel führt derzeit die Rangliste der Top-Scorer der 2. Bundesliga (elf Tore/acht Assists) an. Auch im Rückrundenspiel gegen die Fortuna Düsseldorf (2:1) vergangenen Samstag verhalf er den Kiezkickern zu zwei Toren.

"Ich hoffe, dass es nicht der beste Marcel Hartel aller Zeiten ist, aber es ist definitiv meine stärkste Saison", erklärte er nach seinem Doppelpack in der Merkur Spiel-Arena. "Und ich hoffe, dass die Saison auch dementsprechend weitergeht." Am heutigen Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft der FCSP erneut auf die Rheinländer. Wird Hartel seine Leistung weiter ausbauen können?

Ob und wie es für den Mittelfeldspieler mit oder ohne Coach Hürzeler in der nächsten Saison weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen. Selbst wenn der 28-Jährige mit dem FC St. Pauli in die 1. Bundesliga aufsteigt und dem Millerntor treu bleibt, ist ein Ausbau des Trainer-Spieler-Verhältnisses der beiden Wahlhamburger nicht garantiert.

Denn auch die Zukunft von Hürzeler bei dem Hamburger Klub ist derzeit noch ungewiss. Bis zur Entscheidung wolle er sich aber weiter voll und ganz auf die Mannschaft und seine Arbeit als Kiez-Coach konzentrieren.