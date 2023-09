St. Pauli empfängt Schalke 04: Alle wichtigen Infos zum Zweitliga-Topspiel

Hamburg - Traditionsduell am Millerntor: Am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr) empfängt der FC St. Pauli den FC Schalke 04 . TAG24 hat alle wichtigen Infos zum Zweitliga-Topspiel zusammengefasst.

Als der FC St. Pauli und der FC Schalke 04 das letzte Mal gegeneinander spielten, feierten die Knappen am Ende die Rückkehr in die Bundesliga. © David Inderlied/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FCSP: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Metcalfe, Hartel, La. Ritzka - Afolayan, Eggestein, Saad

Es fehlen: Banks (Kreuzbandriss), Irvine (Außenbandriss im Sprunggelenk)

S04: Langer - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Tempelmann, Ouedraogo - Kabadayi, Polter, Murkin



Es fehlen: Fährmann (Achillessehnenprobleme), Greiml (Kreuzbandriss), Karaman (Faserriss), Lasme (Muskelverletzung), Latza (Hüftbeuger), Müller (Sehnenabriss im Adduktorenbereich), Terodde (Wadenprobleme)

Die Bilanz und die bisherigen Zweitliga-Duelle

15-mal standen sich die beiden Traditionsklubs in ihrer Geschichte erst gegenüber. Die Bilanz spricht klar für die Schalker, die neun Duelle für sich entscheiden konnten. Der FCSP gewann lediglich dreimal, zudem gab es drei Remis.

Die Bilanz in der 2. Bundesliga ist bei bisher erst zwei Duellen ausgeglichen: Im Hinspiel in der Saison 2021/22 triumphierten die Kiezkicker zu Hause mit 2:1, das Rückspiel endete 3:2 für Königsblau, wodurch S04 die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machte.