St.-Pauli-Legende Jan-Philipp "Schnecke" Kalla bekommt Abschiedsspiel

Für das Match "Kalla vs. Friends" haben sich demnach viele bekannte Gesichter aus Kallas Zeit beim FCSP angekündigt, um noch einmal gemeinsam am Millerntor aufzulaufen.

Kalla trug insgesamt 17 Jahre das Trikot der Braun-Weißen. In dieser Zeit bestritt der gebürtige Hamburger 346 Pflichtspiele, in denen ihm 16 Tore und elf Vorlagen gelangen.

Wie der Kiezklub am Dienstag mitteilte, wird die Partie am 25. März (15.30 Uhr) stattfinden – fast zwei Jahre, nachdem der 36-Jährige seine Profikarriere beendet hat.

Geleitet wird das Spektakel vom Hamburger Schiedsrichter Patrick Ittrich (44). Die Tickets sind ab sofort erhältlich, ein Teil der Erlöse geht an KIEZHELDEN, Dunkelziffer e. V., Schneckes Friends Cup Förderverein e. V. sowie an die Erdbebenopferhilfe in der Türkei und in Syrien.