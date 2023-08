St.-Pauli-Trainer Hürzeler hadert nach Torlos-Remis: "Kann mit dem Punkt nicht leben"

Der FC St. Pauli ist mit vier Punkten aus zwei Spielen ordentlich in die Saison gestartet. Nach dem Remis gegen Fortuna Düsseldorf war die Stimmung gedrückt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Am Ende fehlten nur die Tore! Der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben sich am Samstag in einer unterhaltsamen Zweitliga-Partie auf hohem Niveau torlos voneinander getrennt. Entsprechend dem Ergebnis war die Gefühlslage im Anschluss bei den Kiezkickern.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) war mit dem Punktgewinn nicht ganz zufrieden. © Marcus Brandt/dpa Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler (30) war 83 Minuten lang die bessere von zwei starken Mannschaften, die sich am ausverkauften Millerntor gegenüber standen und nichts schenkten. Nach einer abwechslungsreichen Anfangsphase, in der beide Teams erste Möglichkeiten hatten, änderte sich das Bild. "In der Anfangsviertelstunde haben wir durchaus auch dominant Fußball gespielt" erklärte der 30-Jährige. Nur das Tor wollte eben nicht fallen. "Wir haben uns aber trotz der guten Möglichkeiten, die wir hatten, nicht belohnen können." Nach dem anfänglichen Schwung war die Partie fortan von der Taktik geprägt, keiner wollte den ersten Fehler machen, auch wenn sich die Kiezkicker die ein oder andere Unachtsamkeit leisteten. Nur die Fortuna konnte sie eben auch nicht bestrafen. FC St. Pauli St. Pauli-Coach Hürzeler fordert gegen Fortuna "Schritt nach vorn" "Wir hatten in beiden Halbzeiten sehr gute Chancen, um in Führung gehen zu können, aber auch Düsseldorf hatte die eine oder andere gute Möglichkeit ein Tor zu erzielen", erkannte auch Marcel Hartel (27) an. Nachdem es torlos in die Pause gegangen war, brauchte die Begegnung wieder ein bisschen Anlaufzeit bis vor allem Jackson Irvine (30) nach einer guten Stunde frei vor Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier (26) auftauchte, jedoch an ihm scheiterte. "Düsseldorf hatte auch einen Torhüter, der heute überragend gehalten hat", gab Hürzeler zu. "Das muss man dann auch mal anerkennen."

St. Paulis Co-Kapitän Eric Smith von der Qualität in der Offensive überzeugt