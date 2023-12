St. Pauli zu Gast beim Schlusslicht: Alle Infos zum Duell der Gegensätze

VfL-Trainer Uwe Koschinat (52, l.) und St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) gehen unter komplett unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie am Samstag. © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Michael Schwartz/dpa

Die Form

Für den VfL sieht es schon jetzt sehr düster aus: Die Niedersachsen haben bereits zehn Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, warten seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt verloren.

Bei den Kiezkickern ist es das komplette Gegenteil: Die Braun-Weißen spielen eine herausragende Saison, verloren noch kein einziges Pflichtspiel. Besonders beeindruckend: Die Defensive ließ erst 13 Gegentreffer zu.

Das sagen die Trainer



VfL-Trainer Uwe Koschinat (52): "St. Pauli hat das Verlieren komplett verlernt, das muss man so sagen. Sie meistern jede Situation, dominieren aktuell mit Spielweise und Intensität. Sie haben extrem gefestigte Abläufe und ein großes Selbstverständnis in ihrem Spiel."

FCSP-Coach Fabian Hürzeler (30): "Sie haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Denn sie haben Spieler in ihren Reihen, die wirklich gute Fußballer sind. In der Offensive sind sie breit aufgestellt. Deshalb gehen wir das Spiel mit maximaler Professionalität an, auch weil wir wissen, dass es dort sehr schwer wird."