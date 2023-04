St. Paulis Mega-Serie ist gerissen: "Dass dieser Tag kommen würde, war klar"

Lange Zeit hatte man keine betretenen Gesichter mehr beim FC St. Pauli mehr gesehen, doch nach dem Nordderby gegen Eintracht Braunschweig war es so weit. © Christian Charisius/dpa

"Dass dieser Tag, an dem wir Punkte liegen lassen, irgendwann kommen würde, war klar. Schade, dass es heute so weit war", verdeutlichte Linksverteidiger Leart Paqarada (28) nach Schlusspfiff im Interview bei "Sky".

Sicherlich die Wenigsten hätten damit gerechnet, dass der Höhenflug der Kiezkicker ausgerechnet gegen die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga enden würde - doch die Löwen schockten den FCSP mit bewährten Mitteln.

So hatte Hürzeler noch vor der Partie vor der Umschaltstärke der Niedersachsen gewarnt, nur um wenig später Zeuge davon zu werden, wie seine Mannen zweimal von den Gästen überrumpelt wurden.

"Wir wussten, wie stark Braunschweig ist und wie sie spielen werden", erklärte Marcel Hartel (27) und Jackson Irvine (30) ergänzte: "Wir wussten um ihre Stärken im Umschaltspiel. Da hätten wir aggressiver verteidigen müssen."

Keeper Nikola Vasilj (27) sah es ähnlich: "Wir wussten eigentlich um ihre Stärken und hätten wacher sein müssen. So ist der Fußball leider nun mal, wenn du deinen Gegnern zu viel Raum lässt, wird das in dieser Liga umgehend bestraft." So zappelte die Kugel nach zuvor nur drei Gegentoren in zehn Spielen plötzlich gleich zweimal in 25 Minuten im Kasten der Hausherren.