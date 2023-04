Zwei Siege sorgten für Selbstvertrauen beim FSV Zwickau: Mit neuem Mut gegen Wiesbaden

Zwickau - Nach der Kür im Sachsenpokal folgt am heutigen Samstagnachmittag die Pflicht. Und was für eine! Noch nie konnte der FSV Zwickau auswärts bei Wehen Wiesbaden gewinnen. Höchste Zeit wird's, angesichts der gegenwärtigen Tabellenlage.

Beim FSV wird wieder gejubelt - und das bereits zwei Spiele in Folge! Auch in Wiesbaden sollen endlich drei Punkte her. © picture point/Sven Sonntag

Mut macht das Weiterkommen im Sachsenpokal-Viertelfinale beim klaren Favoriten Dynamo Dresden. Zugegeben, die Schwarz-Gelben hatten am Mittwochabend bereits ihr schweres Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück im Hinterkopf und Coach Markus Anfang probierte den zweiten Anzug aus. Doch auch die Westsachsen rotierten.

Nico Carrera (20), Robert Herrmann (29), Jan-Marc Schneider (29), Noel Eichinger (21), Mike Könnecke (34) und Can Coskun (25) kamen neu für Davy Frick (32), Robin Ziegele (26), Maximilian Jansen (29), Yannic Voigt (20), Johan Gomez (21) und Dominic Baumann (27) hinein. Einer, der wie zuvor am Sonnabend beim 2:0 gegen Ingolstadt in der Startelf stand und die Partie letztlich entscheiden sollte, war Jan Löhmannsröben (31).

"Wir wollten Selbstbewusstsein tanken, was uns gelungen ist. Es haben viele Spieler gespielt, die in den letzten Wochen hinten dran waren. Da kann man nur seinen Hut davor ziehen. Nur so schafft man es, wenn man zusammenarbeitet, jeder für den anderen spielt und kämpft", so der 31-Jährige, der zentral in der Dreierkette gesetzt ist.