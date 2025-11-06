Auf links gedreht: Unerwartete Hertha-Konkurrenz für Zeefuik

Berlin - Eigentlich ist er bei Hertha BSC ja auch nur so etwas wie eine Notlösung, denn Deyovaisio Zeefuik (27) ist von Hause aus gelernter Rechtsverteidiger, kommt aber in der Regel auf links zum Einsatz.

Bislang war Deyovaisio Zeefuik (27, r.) unter Stefan Leitl (48) auf der linken Abwehrseite gesetzt. © Andreas Gora/dpa

Und hier könnte dem 27-Jährigen jetzt neue und ebenso unerwartete Konkurrenz erwachsen und das im wahrsten Sinn des Wortes.

Denn sein neuer Herausforderer misst stolze 1,96 Meter und hört auf den Namen Niklas Kolbe (28). Der ist eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause, kam zuletzt beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen die SV Elversberg und auch in der 2. Bundesliga beim 2:0-Erfolg über Dynamo Dresden jeweils auf dem linken Abwehrflügel zum Einsatz.

Dort entstand nach Zeefuiks Sprunggelenksverletzung, die er sich Anfang Oktober im Heimspiel gegen Preußen Münster zuzog, eine Lücke. Die füllte eigentlich Michal Karbownik (24) aus, muss sich den Job jetzt aber mit Kolbe teilen.

Dass Innenverteidiger auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen, ist freilich nichts Neues. Mit dieser Taktik hat Joachim Löw (65) beispielsweise zum WM-Sieg 2014 beigetragen. Damals ließ der Bundestrainer in der Abwehr teilweise sogar mit vier Innenverteidigern spielen.