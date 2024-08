Ausverkauf bei Hertha BSC: Nächster Leistungsträger vor Abgang und wer noch folgen könnte

Damit würden die Berliner nach Tabakovic eine weitere wichtige Säule verlieren. Der 30-Jährige wurde am vergangenen Freitag in Berlin verabschiedet und offiziell als Neuzugang der TSG 1899 Hoffenheim vorgestellt.

Unter dem neuen Hertha-Coach Cristian Fiél (44) hatte sich Kempf in der Viererkette gerade zum Stammspieler etabliert. In Como würde er allerdings auf einen echten Superstar treffen, denn kein Geringerer als die spanische Fußballlegende Cesc Fabregas (37) hat dort an der Seitenlinie das sagen.

Der 29-Jährige wird demnach mit Aufsteiger Como 1907 in Verbindung gebracht und soll schon am Montag zum Medizincheck nach Norditalien reisen. Zwischen den Vereinen sei bereits eine finanzielle Einigung erzielt worden.

Hertha-Juwel Ibrahim Maza (18) ist am Samstag entscheidend am Sieg gegen Jahn Regensburg beteiligt gewesen. © Matthias Koch/dpa

"Es waren jetzt schon mal spannende 48 Stunden. Das war auf jeden Fall sehr kurzfristig. Insofern schauen wir mal, was die nächste Woche noch bringt", orakelte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (44) nach dem Last-Minute-Sieg gegen Jahn Regensburg.

Ob er zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass der Verlust des Innenverteidigers droht? Und es könnte noch schlimmer kommen, denn auch Fabian Reese (26) und Juwel Ibrahim Maza (18) sind bei der Konkurrenz weiterhin heiß begehrt.

Reese soll trotz seiner schweren Verletzung bei einigen Bundesligisten auf dem Zettel stehen. Zuletzt habe der SC Freiburg Interesse an dem Flügelflitzer signalisiert.

Maza gilt als das Kronjuwel des Berliner Wegs und soll unbedingt gehalten werden. Auch um den 18-Jährigen ranken sich seit geraumer Zeit Gerüchte um einen Abschied. Im Juli soll der VfB Stuttgart besonders heiß auf den Offensivspieler gewesen sein.

Einem Wechsel will der Hauptstadtklub jetzt aber mit aller Macht einen Riegel vorschieben und strebt eine Vertragsverlängerung mit dem echten Zehner an. Der hat ein echtes Treuebekenntnis bisher vermieden. "Mal schauen, ich bin in Gesprächen mit Hertha", sagte Maza am Sky-Mikrofon. Es wartet eine spannende Woche auf die Alte Dame.