Ex-Hertha-Star und Nationalspieler heuert in Oberliga an

Rehmer spielte von 1999 bis 2005 für die Alte Dame und war eine wichtige Stütze des Teams. 2002 wurde er mit der Nationalmannschaft Vize-Weltmeister in Japan und Südkorea.

"Marko Rehmer soll uns mit seiner Expertise und seinem Netzwerk in den Bereichen Kaderplanung und Sponsoring unterstützen", kündigte BFC-Präsident Uwe Utz (65) an.

Thomas Häßler (58) musste 2022 sein Traineramt beim BFC Preussen aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Preussen sind ein Traditionsklub, ich freue mich sehr auf meine Aufgaben", kommentierte Rehmer sein neues Engagement in der Oberliga Nordost.

Er wolle zukünftig dabei helfen, "wieder mehr Fans, Sponsoren und auch Kinder im Nachwuchs" für den Verein aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf zu begeistern und sieht noch viel mehr Potenzial in dem Klub.

Preussen ist in der vergangenen Saison als Meister der Berlin-Liga in die nächsthöhere Spielklasse aufgestiegen. Jetzt muss der BFC seine Qualität erst einmal in der Oberliga unter Beweis stellen.

Von 2019 bis 2022 wurde die Mannschaft von Weltmeister Häßler trainiert, bevor er seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Mittlerweile ist der einstige Dribbelkünstler auf die Trainerbank zurückgekehrt und wird in der kommenden Saison beim FC Spandau 06 in der 8. Liga an der Seitenlinie stehen.