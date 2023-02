Hertha BSC: Bekommt diese Vereinsikone doch einen neuen Vertrag?

Marvin Plattenhardt (31) ist zweitältester Hertha-Profi und der Kapitän der Blau-Weißen. © Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Ex-Hertha-Manager Fredi Bobic (51) wollte ihn eigentlich im Sommer loswerden. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft dann nämlich aus und sollte ursprünglich nicht verlängert werden, wohl auch wegen seines hohen Gehalts.

"Der Vertrag läuft im Sommer aus, das ist beschlossen und mit dem Spieler und seinen Beratern klar besprochen", bestätigte Bobic Anfang Januar gegenüber "Bild".

Jetzt musste der 51-Jährige aber selbst seinen Posten räumen und das könnte auch eine Kehrtwende im Fall Plattenhardt bedeuten. Präsident Kay Bernstein (42) kündigte nach der Entlassung Bobics einen neuen Hertha-Weg an und wer wäre besser dafür geeignet, diesen einzuleiten und mitzugehen, als der Linksverteidiger.

"Platte" ist nach Peter Pekarik (36) der dienstälteste Hertha-Profi und aktuell Kapitän der Mannschaft. Im entscheidenden Relegationsspiel gegen den HSV ist er zudem im vergangenen Sommer zum Vereinshelden aufgestiegen.

Dennoch war sein Stern Anfang des Jahres im Begriff zu sinken. Aufgrund einer fehlenden Corona-Impfung konnte er nicht am Trainingslager in den USA teilnehmen. Obendrein erkrankte er auch noch bei seiner Vorbereitung in Berlin und wies bei Wiederaufnahme der Saison Trainingsrückstand auf.